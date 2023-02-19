Як працює український бізнес під час війни

Відпочинковий комплекс Poderey Villas розташувався в самому серці українських Карпат

Українці — незламна і роботяща нація. Поки частина славних нащадків українських козаків захищає простори нашої держави від чергової ворожої навали, інша частина тримає економічний фронт.

Про те, як то — розпочинати готельно-туристичний бізнес під час пандемії Covid і розвивати його в умовах війни — наша розмова із власниками комплексу відпочинку Poderey Villas, що розташувався в самому серці українських Карпат, в мальовничому Яремче.

Місце-емоція

— Що являє собою Poderey Villas?

— Комплекс являє собою простір для комфортного відпочинку з двома віллами, що розташувались на території близько гектара в оточенні Карпатського національного природного парку і річки Прут.

— Звідки така назва?

— Назва комплексу походить від найменування хутору Подерей, який колись був на цьому місці. Назви вілл — Otava і Nedeya — хоч на перший погляд і виглядають як іноземні, але теж мають місцеве походження і згадуються навіть в картині Сергія Параджанова "Тіні забутих предків", знятій за однойменною повістю Михайла Коцюбинського. Отавою називають свіжу траву, яка виросла на місці скошеної або з’їденої твариною. А недеєю називають дику вершину гори.



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— Чим ваш комплекс унікальний?

— За ціль ми собі ставили перевершити очікування клієнтів, здивувати їх і зробити все можливе, щоб вони до нас повертались. Ми планували будинки як для себе, враховували весь позитивний і негативний досвід наших подорожей. Також ми завжи беремо фітбек від клієнтів і намагаємось по-можливості докупляти якісь деталі, яких не вистачало, або вносити якісь зміни, якщо розуміємо, що це зробить відпочинок наших клієтів комфортнішим.

Ще одним нашим плюсом є локація — вілли межують із заповідним лісом та рікою Прут. Гості мають можливість усамітнитись і насолодитись недоторканою природою, залишаючись в безпосередній близкості до всіх благ цивілізації — ресторанів, готелів, ринків у Яремче.

У нас дві вілли на території, але ми розділили простір так, щоб гості цих вілл не перетинались між собою і мали можливість провести час усамітнено. Кожна вілла має власний басейн, мангальні зони та відкриті патіо зони.

— Ви здаєте вілли протягом всього року?

— Так, ми здаємо вілли протягом всього року. Карпати чудові в будь-яку пору року, тому ми приймаємо гостей круглий рік. Проте в літні та зимові місяці у нас зазвичай найбільший наплив туристів.

— Чим ви "берете" відпочиваючих в кожний окремий сезон року?

— Зимою наших гостей приваблюють засніжені краєвиди гір. Також за 30 хвилин любителі лиж можуть добратись до Буковелю і насолодитись катанням. На території кожної з наших вілл є чан, а також патіо зона з вікритим вогнем, де можна насолодитись глінтвейном та погрітись біля вогнища.















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Весна — сезон перших пікніків. Наші гості проводять доволі багато часу на території вілл: на терасах, де смакують смачні сніданки, в зонах патіо та в чанах. Весною вже можна кататись на квадроциклах, а також вирушити в похід у гори.

Літо — прекрасна пора для відпочинку в наших віллах. На території кожної з вілл є басейн з підігрівом, де можна насолодитись купанням і позасмагати.

Восени Карпати особливо мальовничі. Останніми роками у нас доволі тепла осінь, що дозволяє купатися в басейнах до кінця вересня. Також наші туристи полюбляють походи в гори по гриби.

— Чим особисто вам найбільше подобається комплекс?

— Ми доволі часто відпочиваємо у наших віллах і завжди себе там почуваємо як вдома. Відчуття затишку й тепла — це те, з чим у нас асоціюється це місце. Ми дуже цінуємо можливість насолодитись природою: прокидатись під спів пташок, спостерігати за ящіркою, яка поспішає у своїх справах в ліс, слухати шум Прута, коли готуємо на мангалі. Кожна наша поїздка — це перезавантаження.

— Що найбільше подобається в ньому вашим дітям?

— Діти зазвичай фанатіють від Sony PlayStation та ігрової кімнати. Літом вони майже цілий день проводять в басейні. Ну і в нас є традиція — смажити маршмелоу в зоні з вогнем. Діти просто обожнюють це робити.

Чи є у вас план, містер "Х"?

— Poderey Villas — сімейна справа?

— Так, це сімейна справа родини Селепей. Колись ця територія була придбана для створення сімейного будиночку, але з роками було прийнято рішення перетворити його на будиночок для відпочинку. Управлінням наразі займається Юрій Селепей, якому допомагає його дружина Олена.

— Скільки часу знадобилось для створення бізнесу?

— Ми не будували будинки з нуля, а реконструювали старі будиночки. Нам в середньому знадобився рік на кожну з вілл.

— Які складнощі виникали і як вам вдалось їх побороти?

— Найскладніше було організувати ремонтні роботи дистанційно, бо під час будівництва ми проживали в Києві. Крім того, важко було знайти персонал, який би відповідав високим стандартам надання послуг клієнтам.

— Чи довелось вам брати кредити під будівництво?

— Будівництво ми вели виключно за власні кошти.

— Чи виникали труднощі у "спілкуванні" з державою?

— На щастя, не виникали.

— Як держава регулює цей бізнес?

— На нашу суб’єктивну думку, держава надає свободу та не надто регулює діяльність у даній сфері бізнесу.

— Чи є у вашого бізнеса соціальна складова?

— Ми намагаємось продемонструвати нашим клієнтам, які ще донедавна надавали перевагу поїдкам за кордон, що комфортний та якісний відпочинок може бути і в Українських Карпатах. Хочемо щоб люди приїздили в Карпати, вивчали місцеву культуру і звичаї та витрачали кошти в Україні, а не за кордоном. У нас є віра, що ці кошти підуть на потреби місцевих громад та розбудову українського туризму.

— Коли ви розраховуєте окупити проєкт?

— До війни ми планували окупити проєкт протягом 5-7 років. Але девальвація гривні, напевне, ці плани скорегує.

— Які наразі попит, дохідність та рентабельність проєкту?

— Попит не змінився. У нас є наш постійний клієнт, який до нас повертається. Дохідність впала через девальвацію.

— Чи дозволяє цей бізнес забезпечувати сім’ю?

— В нашому випадку це не є основним джерелом доходу, але думаємо, що так.

— Як на бізнес вплинув карантин, пов’язаний з пандемією Covid, і війна?

— В це важко повірити, але так склалось, що першу віллу ми відкрили в липні 2021 року, в розпал пандемії Covid, а другу — на початку вересня 2022 року, вже в розпал повномасштабної війни.

Covid, звичайно, приніс багато незручностей і обмежень. Але мав він і позитивні наслідки — зокрема, збільшився наплив внутрішнього туриста, адже багато готелів не працювали, а кордони були закриті.

З початком війни ми певний час сумнівались, чи варто надалі вкладатись у бізнес. Але потім прийшло усвідомлення, що маємо справу з новою реальністю. Можна чекати, що щось зміниться і стане простіше працювати, а можна прийняти реальність і йти далі. От ми й пішли.

Працювати стало складніше, але ми сприймаємо це як складну головоломку, яку треба вирішити. Ну і, звичайно, після відкриття комплексу нас дуже сильно мотивують наші гості, які залишають прекрасні відгуки. Хоча, безперечно, війна впливає на бізнес — люди почали менше відпочивати і більше економити.

— Які маєте бізнес-плани?

— Ми плануємо мінятись, удосконалюватись та модернізуватись, щоб залишатись конкурентноспроможними і продовжувати дивувати наших клієнтів. Але ми точно хочемо зберегти свою ідентичність, відчуття затишку і дому. Ми дуже сподіваємось, що скоро знову зможемо подорожувати світом в пошуках нових класних ідей для наших вілл.

















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— Як приклад бізнесу, що стартував і розвивається в складних умовах, що порадите українським бізнесменам-початківцям?

— Не втрачати віру і продовжувати робити те, що вмієш і любиш. Час кризи найкращий для початку чогось нового. Багато конкурентів не виживають.

— Чи варто починати бізнес тим, хто ще досі вагається?

— Якщо ви щиро вірите в ідею свого бізнесу і маєте бізнес план, то однозначно так. Особисто нам дуже допоміг досвід роботи в успішних організаціях з класно поставленими процесами. Також з нашого досвіду ми можемо порадити всім сприймати критику як можливість створити кращий продукт. А ще важливо намагатись дивитися трошки далі, ніж конкуренти, щоб завжди бути попереду.

Фото: poderey.com