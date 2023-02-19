Как работает украинский бизнес во время войны

Комплекс отдыха Poderey Villas расположился в самом сердце украинских Карпат

Украинцы — несгибаемая и трудолюбивая нация. Пока часть славных потомков украинских казаков защищает просторы нашего государства от очередного вражеского нашествия, другая часть удерживает экономический фронт.

О том, как начинать гостинично-туристический бизнес во время пандемии Covid и развивать его в условиях войны — наш разговор с владельцами комплекса отдыха Poderey Villas, расположенного в самом сердце украинских Карпат, в живописном Яремче.

Место-эмоция

— Что представляет собой Poderey Villas?

— Комплекс представляет собой пространство для комфортного отдыха с двумя виллами, расположенными на территории около гектара в окружении Карпатского национального природного парка и реки Прут.

— Откуда такое название?

— Название комплекса происходит от наименования хутора Подерей, когда-то находившегося на этом месте. Названия вилл — Otava и Nedeya — хоть на первый взгляд и выглядят как иностранные, но тоже имеют местное происхождение и упоминаются даже в картине Сергея Параджанова "Тени забытых предков", снятой по одноименной повести Михаила Коцюбинского. Отавой называют свежую траву, выросшую на месте скошенной или съеденной животным. А недеей называют дикую вершину горы.



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— Чем ваш комплекс уникален?

— В качестве цели мы ставили превзойти ожидания клиентов, удивить их и сделать все возможное, чтобы они к нам возвращались. Мы планировали виллы как для себя, учитывая весь положительный и отрицательный опыт наших путешествий. Также мы всегда пытаемся получить фитбек от клиентов и стараемся по возможности докупать какие-то детали, которых не хватало, или вносить какие-то изменения, если понимаем, что это сделает отдых наших клиентов более комфортным.

Еще одним нашим плюсом является локация — виллы граничат с заповедным лесом и рекой Прут. Гости могут уединиться и насладиться неприкосновенной природой, оставаясь в непосредственной близости от всех благ цивилизации — ресторанов, гостиниц, рынков в Яремче.

У нас две виллы на территории, но мы разделили пространство так, чтобы гости этих вилл не пересекались между собой и имели возможность провести время уединенно. Каждая вилла имеет свой бассейн, мангальные зоны и открытые патио зоны.

— Вы сдаете виллы в течение всего года?

— Да, мы сдаем виллы в течение всего года. Карпаты великолепны в любое время года, поэтому мы принимаем гостей круглый год. Однако в летние и зимние месяцы у нас обычно наибольший наплыв туристов.

— Чем вы "берете" отдыхающих в каждый отдельный сезон года?

— Зимой наших гостей привлекают заснеженные виды гор. Также за 30 минут любители лыж могут добраться до Буковеля и насладиться катанием. На территории каждой из наших вилл есть чан, а также патио зона с открытым огнем, где можно насладиться глинтвейном и погреться у костра.















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Весна — сезон первых пикников. Наши гости проводят довольно много времени на территории вилл: на террасах, в зонах патио и в чанах. Весной можно кататься на квадроциклах, а также отправиться в поход в горы.

Лето — прекрасная пора для отдыха в наших виллах. На территории каждой из вилл есть бассейн с подогревом, где можно насладиться купанием и позагорать.

Осенью Карпаты особенно живописны. В последние годы у нас достаточно теплая осень, позволяющая купаться в бассейнах до конца сентября. Также наши туристы любят походы в горы за грибами.

— Чем лично вам больше всего нравится комплекс?

— Мы часто отдыхаем в наших виллах и всегда себя там чувствуем как дома. Чувство уюта и тепла — это то, с чем у нас ассоциируется это место. Мы очень ценим возможность насладиться природой: просыпаться под пение птиц, наблюдать за ящерицей, которая спешит по своим делам в лес, слушать шум Прута, когда готовим на мангале. Каждая наша поездка — это перезагрузка.

— Что больше всего нравится в нем вашим детям?

— Дети обычно фанатеют от Sony PlayStation и игровой комнаты. Летом они целый день проводят в бассейне. Ну и у нас есть традиция жарить маршмелоу в зоне с огнем. Дети просто обожают это делать.

Есть ли у вас план, мистер Х?

— Poderey Villas — семейный бизнес?

— Да, это бизнес семьи Селепей. Когда-то эта территория была приобретена для создания семейного домика, но с годами было принято решение превратить его в домик для отдыха. Управлением занимается Юрий Селепей, которому помогает его жена Елена.

— Сколько времени понадобилось для создания бизнеса?

— Мы не строили дома с нуля, а реконструировали старые домики. Нам в среднем понадобился год на каждую из вилл.

— Какие сложности возникали и как вам удалось их преодолеть?

— Сложнее всего было организовать ремонтные работы дистанционно, потому что во время строительства мы проживали в Киеве. Кроме того, трудно было найти персонал, отвечающий высоким стандартам предоставления услуг клиентам.

— Пришлось ли вам брать кредиты под строительство?

— Строительство мы вели исключительно на собственные средства.

— Возникали ли трудности в "общении" с государством?

— К счастью, не возникали.

— Как государство регулирует этот бизнес?

— По нашему субъективному мнению, государство предоставляет свободу и не слишком регулирует деятельность в данной сфере бизнеса.

— Есть ли у вашего бизнеса социальная составляющая?

— Мы стараемся продемонстрировать нашим клиентам, которые еще недавно предпочитали поездки за границу, что комфортный и качественный отдых может быть и в Украинских Карпатах. Хотим, чтобы люди приезжали в Карпаты, изучали местную культуру и обычаи и тратили средства в Украине, а не за границей. У нас есть вера, что эти средства пойдут на нужды местных общин и развитие украинского туризма.

— Когда вы рассчитываете окупить проект?

— До войны мы планировали окупить проект в течение 5-7 лет. Но девальвация гривни, пожалуй, эти планы скорректирует.

— Каковы спрос, доходность и рентабельность проекта?

— Спрос не изменился. У нас есть наш постоянный клиент, возвращающийся к нам. Доходность упала из-за девальвации.

— Позволяет ли этот бизнес обеспечивать семью?

— В нашем случае это не является основным источником дохода, но думаем, что позволяет.

— Как повлиял на бизнес карантин, связанный с пандемией Covid, и война?

— В это трудно поверить, но так сложилось, что первую виллу мы открыли в июле 2021 года, в разгар пандемии Covid, а вторую — в начале сентября 2022 года, уже в разгар полномасштабной войны.

Covid, конечно, доставил много неудобств и ограничений. Но были и положительные последствия — в частности, увеличился наплыв внутреннего туриста, ведь многие гостиницы не работали, а границы были закрыты.

С началом войны мы некоторое время сомневались, стоит ли дальше вкладываться в бизнес. Но потом пришло осознание того, что имеем дело с новой реальностью. Можно ждать, что что-то изменится и станет проще работать, а можно принять реальность и идти дальше. Вот мы и пошли.

Работать стало сложнее, но мы воспринимаем это как сложную головоломку, которую нужно решить. Ну и, конечно, после открытия комплекса очень сильно мотивируют наши гости, которые оставляют прекрасные отзывы. Хотя, безусловно, война влияет на бизнес — люди стали меньше отдыхать и больше экономить.

— Какие у вас бизнес-планы?

— Мы планируем меняться, совершенствоваться и модернизироваться, чтобы оставаться конкурентоспособными и продолжать удивлять наших клиентов. Но мы точно хотим сохранить свою идентичность, чувство уюта и дома. Мы очень надеемся, что скоро снова сможем путешествовать по миру в поисках новых классных идей для наших вилл.

















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— Как пример стартовавшего и развивающегося бизнеса в сложных условиях, что посоветуете украинским бизнесменам-новичкам?

– Не терять веру и продолжать делать то, что умеешь и любишь. Время кризиса лучшее для начала чего-то нового. Многие конкуренты не выживают.

— Стоит ли начинать бизнес тем, кто еще колеблется?

— Если вы искренне верите в идею своего бизнеса и имеете бизнес-план, то однозначно да. Лично нам помог опыт работы в успешных организациях с классно поставленными процессами. Также из нашего опыта мы можем посоветовать всем воспринимать критику как возможность создать лучший продукт. А еще важно стараться смотреть немного дальше, чем конкуренты, чтобы быть всегда впереди.

Фото: poderey.com