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Як створювати нові можливості для бізнесу після війни

9 березня 2023 15:52
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Після війни держава має допомагати бізнесу
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Війна породила нові виклики для українського бізнесу — руйнування інфраструктури, зниження попиту на товари та послуги, брак оборотного капіталу та відсутність страхування, а також логістичні проблеми.

Повоєнне відновлення економіки та створення нових можливостей для бізнесу потребуватимуть вирішення як старих, так і нових проблем, попереджають співавтори книги "Відновлення України: принципи та політика", підготовленої міжнародним колективом авторів в рамках проєкту "Українська ініціатива" європейського Центру досліджень економічної політики (CEPR), — Єгор Григоренко (Deloitte Ukraine) та Моніка Шніцер (Мюнхенський університет, CEPR).

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Пріоритети для уряду

Для вирішення згаданих завдань уряд має зосередитися на наступних питаннях.

Ринкове стимулювання: програма державних закупівель може закрити нагальні потреби держави, а також підтримати українські малий та середній бізнес. Створення альтернативних транспортних шляхів (наприклад, залізницею через сусідні країни чи річковими баржами) полегшить ведення бізнесу.

Доступ до фінансування: варто розширити державну програму доступних кредитів "5-7-9%" та залучити приватні прямі іноземні інвестиції. Дієвим способом стимулювання інвестицій може бути підтримка з боку ЄС у формі фондів спільного інвестування та гарантій. 

Страхування: відсутність воєнного страхування заважає залученню фінансування та прямих інвестицій. Міжнародні перестраховики більше не надають страховим компаніям, які працюють в Україні, можливості страхувати воєнні ризики.

Отже, потрібно запустити програми страхування для покриття ризиків такого типу. 

Податкова реформа: підприємствам допоможе зниження податкових ставок, а найголовніше — спрощення адміністрування податків. 

Реформи захисту прав власності, судової системи та боротьби з корупцією: потрібно провести ефективну судову реформу, яка гарантуватиме верховенство права та дозволить викорінити корупцію. 

Інфраструктура: потрібні програми відновлення, а також ефективні правові процедури відшкодування втраченого майна та завданих збитків.

Процес відновлення можливо й потрібно використовувати для інвестування у стійкі підприємства та інфраструктуру, а також для збільшення обсягів експорту товарів із високою доданою вартістю. Щоб отримати результати швидко, уряд може зосередитися на потребах "пріоритетних секторів", особливо сільського господарства, металургії, а також стартапів (зокрема ІТ-стартапів), на які припадає найбільша частка експорту товарів і послуг України.

Для експорту сільськогосподарської продукції необхідні ремонт і будівництво елеваторів. Потрібні безпечні залізничні маршрути, інвестиції в парк сільгосптехніки, а також поглиблення ступеню переробки продукції. 

Післявоєнне відновлення підвищить попит на продукцію зі сталі. "Зелена сталь" може стати рушієм зростання експорту та інвестицій. Інвестиції мають зосередитися в гнучких та інноваційних виробничих потужностях. Перевагою буде тісне партнерство з ЄС та включення до європейських ланцюжків доданої вартості.

IT-сектор страждає від виїзду багатьох спеціалістів за кордон через війну. Тут може допомогти надання фінансової підтримки, доступ до іноземного фінансування та кращий захист прав власності (верховенство права). Слід сприяти розвитку стартап-акселераторів, які забезпечують навчання та менторську підтримку.
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Про те, якими мають бути кроки з відбудови України після війни, читайте в авторському матеріалі  Новини.LIVE
 

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