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Как создавать новые возможности для бизнеса после войны

9 марта 2023 15:52
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
После войны государство должно помогать бизнесу
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Война породила новые вызовы для украинского бизнеса — разрушение инфраструктуры, снижение спроса на товары и услуги, нехватку оборотного капитала и отсутствие страхования, а также логистические проблемы.

Послевоенное восстановление экономики и создание новых возможностей для бизнеса потребуют решения как старых, так и новых проблем, предупреждают соавторы книги "Восстановление Украины: принципы и политика", подготовленной международным коллективом авторов в рамках проекта "Украинская инициатива" европейского Центра исследований экономической политики (CEPR) , — Егор Григоренко (Deloitte Ukraine) и Моника Шницер (Мюнхенский университет, CEPR).

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Приоритеты для правительства

Для решения этих задач правительство должно сосредоточиться на следующих вопросах.

Рыночное стимулирование: программа государственных закупок может закрыть неотложные потребности государства, а также поддержать украинский малый и средний бизнес. Создание альтернативных транспортных путей (например, по железной дороге через соседние страны или речными баржами) облегчит ведение бизнеса.

Доступ к финансированию: следует расширить государственную программу доступных кредитов "5-7-9%" и привлечь частные прямые иностранные инвестиции. Действенным способом стимулирования инвестиций может быть поддержка со стороны ЕС в форме фондов совместного инвестирования и гарантий.

Страхование: отсутствие военного страхования мешает привлечению финансирования и прямых инвестиций. Международные перестраховщики больше не предоставляют страховым компаниям, работающим в Украине, возможности страховать военные риски.

Следовательно, следует запустить программы страхования для покрытия рисков такого типа.

Налоговая реформа: предприятиям поможет снижение налоговых ставок, а самое главное — упрощение администрирования налогов.

Реформы защиты прав собственности, судебной системы и борьбы с коррупцией: нужно провести эффективную судебную реформу, которая гарантирует верховенство права и позволит искоренить коррупцию.

Инфраструктура: необходимы программы восстановления, а также эффективные правовые процедуры возмещения утраченного имущества и нанесенного ущерба.

Процесс восстановления можно и необходимо использовать для инвестирования в устойчивые предприятия и инфраструктуру, а также для увеличения объемов экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью. Чтобы получить результаты быстро, правительство может сосредоточиться на потребностях "приоритетных секторов", особенно сельского хозяйства, металлургии, а также стартапов (в частности, IТ-стартапов), на которые приходится наибольшая доля экспорта товаров и услуг Украины.

Для экспорта сельскохозяйственной продукции необходимы ремонт и строительство элеваторов. Требуются безопасные железнодорожные маршруты, инвестиции в парк сельхозтехники, а также углубление переработки продукции.

Послевоенное восстановление повысит спрос на продукцию из стали. "Зеленая сталь" может стать двигателем роста экспорта и инвестиций. Инвестиции должны сосредоточиться на гибких и инновационных производственных мощностях. Преимуществом будет тесное партнерство с ЕС и включение в европейские цепочки добавленной стоимости.

IT-сектор страдает от выезда многих специалистов за границу из-за войны. Здесь может помочь предоставление финансовой поддержки, доступ к иностранному финансированию и лучшая защита прав собственности (верховенство права). Следует способствовать развитию стартап-акселераторов, обеспечивающих обучение и менторскую поддержку.
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О том, какими должны быть шаги по восстановлению Украины после войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE

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