Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Як світова економіка відреагує на зупинку зернової угоди: прогноз arrow

Як світова економіка відреагує на зупинку зернової угоди: прогноз

22 липня 2023 07:48
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Як зупинка зернової угоди вплине на світову економіку
Завантаження зерна в порту. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Зупинка Чорноморської зернової ініціативи може спровокувати зростання інфляції за рахунок підвищення цін на продовольство в світовому масштабі. 

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE заявив аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев.

Читайте також:

Як дефіцит зерна вплине на економіку

Зростання цін на продовольство змусить світові центробанки піднімати базові ставки для боротьби з інфляцією, що робитиме дорожчими комерційні кредити і може спровокувати банкрутства низки компаній, пояснює Павло Мартишев.

Погоджується із застереженнями колеги заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. За його словами, Україна — важливий учасник світового продовольчого ринку. Утруднення постачання українського зерна означатиме зростання цін на світових ринках. 

"Оскільки йдеться значною мірою і про фуражне зерно, тож ймовірна ланцюгова реакція зростання витрат за ланцюжкам тваринницької продукції", — прогнозує вчений. 

Побічним ефектом може бути зростання навантаження на транспортну інфраструктуру сухопутного постачання українського зерна до портів Балтики, що може спричинити сповільнення постачання вантажів у межах ЄС. 

Проте, зазначає експерт, вже зараз це навантаження близьке до максимального. Тому цей наслідок навряд чи буде відчутним.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як вихід Росії із "зернової угоди" вплине на економіку України

Нагадаємо, 17 липня сплив термін дії Чорноморської зернової ініціативи, в рамках якої Україна експортувала власну агропродукцію морським шляхом.

Росія відмовилася продовжувати дію угоди без виконання низки її умов: підключення Россільгоспбанку до SWIFT, поновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса", розморожування активів російських компаній, розблокування транспортної логістики та постачання запчастин.

За прогнозом Національного банку України, найбільше через припинення роботи "зернового коридору" постраждають найбідніші країни. Передусім йдеться про окремі країни Африки, Азії та Близького Сходу, які значною мірою розраховують на зерно з України. 
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз