Як зупинка зернової угоди вплине на світову економіку

Завантаження зерна в порту. Фото: google.com

Зупинка Чорноморської зернової ініціативи може спровокувати зростання інфляції за рахунок підвищення цін на продовольство в світовому масштабі.

Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE заявив аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев.

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Зростання цін на продовольство змусить світові центробанки піднімати базові ставки для боротьби з інфляцією, що робитиме дорожчими комерційні кредити і може спровокувати банкрутства низки компаній, пояснює Павло Мартишев.

Погоджується із застереженнями колеги заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. За його словами, Україна — важливий учасник світового продовольчого ринку. Утруднення постачання українського зерна означатиме зростання цін на світових ринках.

"Оскільки йдеться значною мірою і про фуражне зерно, тож ймовірна ланцюгова реакція зростання витрат за ланцюжкам тваринницької продукції", — прогнозує вчений.

Побічним ефектом може бути зростання навантаження на транспортну інфраструктуру сухопутного постачання українського зерна до портів Балтики, що може спричинити сповільнення постачання вантажів у межах ЄС.

Проте, зазначає експерт, вже зараз це навантаження близьке до максимального. Тому цей наслідок навряд чи буде відчутним.

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Нагадаємо, 17 липня сплив термін дії Чорноморської зернової ініціативи, в рамках якої Україна експортувала власну агропродукцію морським шляхом.

Росія відмовилася продовжувати дію угоди без виконання низки її умов: підключення Россільгоспбанку до SWIFT, поновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса", розморожування активів російських компаній, розблокування транспортної логістики та постачання запчастин.

За прогнозом Національного банку України, найбільше через припинення роботи "зернового коридору" постраждають найбідніші країни. Передусім йдеться про окремі країни Африки, Азії та Близького Сходу, які значною мірою розраховують на зерно з України.

