Как остановка зерновой сделки повлияет на мировую экономику

Загрузка зерна в порту. Фото: google.com

Остановка Черноморской зерновой инициативы может спровоцировать рост инфляции за счет повышения цен на продовольствие в мировом масштабе.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE заявил аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев.

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Рост цен на продовольствие заставит мировые центробанки поднимать базовые ставки для борьбы с инфляцией, что сделает дороже коммерческие кредиты и может спровоцировать банкротства ряда компаний, объясняет Павел Мартышев.

Соглашается с доводами коллеги замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило. По его словам, Украина является важным участником мирового продовольственного рынка. Проблемы с поставками украинского зерна будут означать рост цен на мировых рынках.

"Поскольку речь идет в значительной степени и о фуражном зерне, поэтому вероятна цепная реакция роста затрат по цепочкам животноводческой продукции", — прогнозирует ученый.

Побочным эффектом может быть рост нагрузки на транспортную инфраструктуру сухопутных поставок украинского зерна в порты Балтики, что может привести к замедлению поставок грузов в рамках ЕС.

Однако, отмечает эксперт, уже сейчас эта нагрузка близка к максимальной. Поэтому подобные последствия вряд ли будут ощутимыми.

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Напомним, 17 июля истек срок действия Черноморской зерновой инициативы, в рамках которой Украина экспортировала собственную агропродукцию по морскому пути.

Россия отказалась продолжать действие соглашения без выполнения ряда ее условий: подключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", размораживания активов российских компаний, разблокирования транспортной логистики и поставки запчастей.

По прогнозу Национального банка Украины, больше всего из-за прекращения работы "зернового коридора" пострадают беднейшие страны. Прежде всего, речь идет об отдельных странах Африки, Азии и Ближнего Востока, которые в значительной степени рассчитывают на зерно из Украины.