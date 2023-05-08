Як учаснику бойових дій отримати пільги на сплату комуналки

Учасники бойових дій мають право на пільги при оплаті за комунальні послуги. Фото: УНІАН

В Україні учасники бойових дій (УБД) можуть розраховувати на певні пільги, зокрема, при оплаті за комунальні послуги. Знижка для учасника бойових дій — 75 %, особам з інвалідністю — 100 %. Але надаються вони не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів.

Громадянину, який отримав посвідчення учасника бойових дій та хоче оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг потрібно зібрати необхідний пакет документів. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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До Пенсійного фонду України потрібно подати заяви:

про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);

про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

Документи для отримання пільг:

посвідчення УБД;

посвідчення особи з інвалідністю в результаті війни (якщо є);

посвідчення про смерть УБД, якщо він загинув;

довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи;

довідка про реєстрацію місця проживання.

учасник бойових дій має подати довідку про склад своєї сім’ї, на підставі якої будуть зараховані пільги.

Заява до Єдиного державного автоматизованого реєстру подається або особисто, або в електронній формі через веб-портал електронних послуг ПФУ, або поштою.

Пільги, що стосуються житлових питань:

75-процентна знижка плати за користування житлом;

75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами;

першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт будинків і квартир;

особи, які дістали поранення (контузію або каліцтво під час участі в бойових діях), забезпечуються житловою площею у строк два роки після становлення на квартирний облік;

учасник бойових дій може одержати позику на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, дачних будинків з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва;

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів із будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств.

Зауважимо, учасник бойових дій (УБД) — це військовий або доброволець територіальної оборони, який брав безпосередню участь у бойових діях.

Кількість громадян, на яких спрямована підтримка Міністерства ветеранів, після війни може збільшитись у чотири рази, з 1,2 млн до 5 млн осіб.

Нагадаємо, діти учасників бойових дій отримають кілька пільг, що спрощують здобуття вищої освіти. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.