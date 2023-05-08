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Як учаснику бойових дій отримати пільги на сплату комуналки

8 травня 2023 01:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Як учаснику бойових дій отримати пільги на сплату комуналки
Учасники бойових дій мають право на пільги при оплаті за комунальні послуги. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні учасники бойових дій (УБД) можуть розраховувати на певні пільги, зокрема, при оплаті за комунальні послуги. Знижка для учасника бойових дій — 75 %, особам з інвалідністю — 100 %. Але надаються вони не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів.

Громадянину, який отримав посвідчення учасника бойових дій та хоче оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг потрібно зібрати необхідний пакет документів. Про це повідомляє  Пенсійний фонд України.

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До Пенсійного фонду України потрібно подати заяви:

  • про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);
  • про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

Документи для отримання пільг:

  • посвідчення УБД;
  • посвідчення особи з інвалідністю в результаті війни (якщо є);
  • посвідчення про смерть УБД, якщо він загинув;
  • довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи;
  • довідка про реєстрацію місця проживання.
  • учасник бойових дій має подати довідку про склад своєї сім’ї, на підставі якої будуть зараховані пільги.

Заява до Єдиного державного автоматизованого реєстру подається або особисто, або в електронній формі через веб-портал електронних послуг ПФУ, або поштою.

Пільги, що стосуються житлових питань:

  • 75-процентна знижка плати за користування житлом;
  • 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами;
  • першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт будинків і квартир;
  • особи, які дістали поранення (контузію або каліцтво під час участі в бойових діях), забезпечуються житловою площею у строк два роки після становлення на квартирний облік;
  • учасник бойових дій може одержати позику на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, дачних будинків з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва;
  • першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів із будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств.

Зауважимо, учасник бойових дій (УБД) — це військовий або доброволець територіальної оборони, який брав безпосередню участь у бойових діях.

Кількість громадян, на яких спрямована підтримка Міністерства ветеранів, після війни може збільшитись у чотири рази, з 1,2 млн до 5 млн осіб.

Нагадаємо, діти учасників бойових дій отримають кілька пільг, що спрощують здобуття вищої освіти. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.

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