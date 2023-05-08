Як учаснику бойових дій отримати пільги на сплату комуналки
В Україні учасники бойових дій (УБД) можуть розраховувати на певні пільги, зокрема, при оплаті за комунальні послуги. Знижка для учасника бойових дій — 75 %, особам з інвалідністю — 100 %. Але надаються вони не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів.
Громадянину, який отримав посвідчення учасника бойових дій та хоче оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг потрібно зібрати необхідний пакет документів. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
До Пенсійного фонду України потрібно подати заяви:
- про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);
- про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.
Документи для отримання пільг:
- посвідчення УБД;
- посвідчення особи з інвалідністю в результаті війни (якщо є);
- посвідчення про смерть УБД, якщо він загинув;
- довідка про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи;
- довідка про реєстрацію місця проживання.
- учасник бойових дій має подати довідку про склад своєї сім’ї, на підставі якої будуть зараховані пільги.
Заява до Єдиного державного автоматизованого реєстру подається або особисто, або в електронній формі через веб-портал електронних послуг ПФУ, або поштою.
Пільги, що стосуються житлових питань:
- 75-процентна знижка плати за користування житлом;
- 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами;
- першочергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт будинків і квартир;
- особи, які дістали поранення (контузію або каліцтво під час участі в бойових діях), забезпечуються житловою площею у строк два роки після становлення на квартирний облік;
- учасник бойових дій може одержати позику на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, дачних будинків з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва;
- першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів із будівництва та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств.
Зауважимо, учасник бойових дій (УБД) — це військовий або доброволець територіальної оборони, який брав безпосередню участь у бойових діях.
Кількість громадян, на яких спрямована підтримка Міністерства ветеранів, після війни може збільшитись у чотири рази, з 1,2 млн до 5 млн осіб.
Нагадаємо, діти учасників бойових дій отримають кілька пільг, що спрощують здобуття вищої освіти. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.