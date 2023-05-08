Как участнику боевых действий получить льготы на оплату коммуналки

Участники боевых действий имеют право на льготы при оплате коммунальных услуг. Фото: УНИАН

В Украине участники боевых действий могут рассчитывать на определенные льготы, в частности, при оплате за коммунальные услуги. Скидка для участника боевых действий — 75%, лицам с инвалидностью — 100%. Но стоит отметить, что льготы предоставляются не на все жилье, а на определенное количество квадратных метров.

Гражданину, получившему удостоверение участника боевых действий и желающему оформить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, нужно собрать необходимый пакет документов. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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В Пенсионный фонд Украины нужно подать заявления:

о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП);

о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Документы для получения льгот:

удостоверение УБД;

удостоверение личности с инвалидностью в результате войны (если есть);

свидетельство о смерти УБД, если он погиб;

справка о взятии на учет внутриперемещенного лица;

справка о регистрации места жительства.

участник боевых действий должен предоставить справку о составе своей семьи, на основании которой будут засчитаны льготы.

Заявление в Единый государственный автоматизированный реестр подается либо лично, либо в электронной форме через веб-портал электронных услуг ПФУ, либо по почте.

Льготы, касающиеся жилищных вопросов:

75-процентная скидка платы за пользование жильем;

75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами;

первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт домов и квартир;

лица, получившие ранения (контузию или увечье при участии в боевых действиях), обеспечиваются жилой площадью в течение двух лет после становления на квартирный учет;

участник боевых действий может получить ссуду на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных зданий, дачных домов с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;

первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие общества.

Заметим, участник боевых действий (УБД) — это военный или доброволец территориальной обороны, принимавший непосредственное участие в боевых действиях.

Количество граждан, на которых направлена поддержка Министерства ветеранов, после войны может увеличиться в четыре раза, с 1,2 млн до 5 млн человек.

Напомним, дети участников боевых действий получат несколько льгот, упрощающих получение высшего образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки.