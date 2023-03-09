Як Україні відбудувати свої фінанси після війни

Стійкий фінансовий сектор має стати двигуном економічного розвитку

Глибокий, високоліквідний та стійкий фінансовий сектор може бути потужним двигуном довгострокового економічного розвитку України після війни.

Зміцнення банківського сектору України та розвиток її ринків капіталу буде важливою частиною зусиль з післявоєнної відбудови та розвитку, вважають співавтори книги "Відновлення України: принципи та політика", підготовленої міжнародним колективом авторів в рамках проєкту "Українська ініціатива" європейського Центру досліджень економічної політики (CEPR), — Ральф де Хаас (ЄБРР, ЦЕПД, Університет Льовен) та Олександр Пивоварський (ЄБРР).

Пріоритети реформ

На думку вчених, пріоритети післявоєнних реформ мають ґрунтуватися, зокрема, на таких загальних цілях.

Забезпечення стрімкого відновлення банківського сектору. Швидке вирішення проблеми непрацюючих кредитів та пов’язана з цим рекапіталізація банків матиме ключове значення. Країна не може дозволити собі банківський сектор, який на довгі роки загруз у непрацюючих кредитах, що ускладнює фінансування нових інвестицій.

Більше ринкового фінансування. Одразу після закінчення війни необхідно відновити комерційний та ринковий розподіл ресурсів. Це включає необхідність приватизації державних банків та створення внутрішніх інструментів для мобілізації місцевих заощаджень. Ці кроки будуть ще більш важливими з огляду на історію (неправильного) розподілу ресурсів державою в Україні та пов’язані з цим управлінські виклики. Якщо ситуація з безпекою залишатиметься невизначеною після припинення військових дій, критично важливо буде мобілізувати міжнародну підтримку для страхування на випадок війни, щоб підтримати комерційні інвестиції.

Розвиток місцевої бази інвесторів та культури акціонерів. Збалансований і стійкий фінансовий сектор не має надто покладатися на боргове фінансування — потрібно також залучати державні та приватні інвестиції через ринкові канали. Війна знищила значну частку акціонерного капіталу в економіці. Отже, необхідно буде закласти основи для розвитку ефективних і ліквідних ринків капіталу.

Збільшення частки сталого фінансування. Величезний виклик, пов’язаний з відбудовою, надає можливість збільшити частку сталих проектів, що підтримуються фінансовим сектором. Це дозволить Україні зробити свій внесок у боротьбу з глобальним потеплінням та мобілізувати соціальних інвесторів.

Сприяння фінансовій інклюзії. Поглиблення фінансового сектору має принести користь широким верствам українського суспільства та покращити життя людей у довгостроковій перспективі.

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Про те, якими мають бути кроки з відбудови України після війни, читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

