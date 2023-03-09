Как Украине восстановить свои финансы после войны
Глубокий, высоколиквидный и устойчивый финансовый сектор может быть мощным двигателем долгосрочного экономического развития Украины после войны.
Укрепление банковского сектора Украины и развитие рынков капитала будет важной частью усилий по послевоенному восстановлению и развитию, считают соавторы книги "Восстановление Украины: принципы и политика", подготовленной международным коллективом авторов в рамках проекта "Украинская инициатива" европейского Центра исследований экономической политики (CEPR), — Ральф де Хаас (ЕБРР, ЦЭПИ, Университет Левен) и Александр Пивоварский (ЕБРР).
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Приоритеты реформ
По мнению ученых, приоритеты послевоенных реформ должны быть основаны, в частности, на таких общих целях.
Обеспечение стремительного восстановления банковского сектора. Быстрое решение проблемы неработающих кредитов и связанная с этим рекапитализация банков будет иметь ключевое значение. Страна не может позволить себе банковский сектор, который на долгие годы погряз в неработающих кредитах, что затрудняет финансирование новых инвестиций.
Больше рыночного финансирования. Сразу после окончания войны необходимо восстановить коммерческое и рыночное распределение ресурсов. Это включает в себя необходимость приватизации государственных банков и создание внутренних инструментов для мобилизации местных сбережений. Эти шаги будут еще более важны ввиду истории (неправильного) распределения ресурсов государством в Украине и связанных с этим управленческих вызовов. Если ситуация с безопасностью будет оставаться неопределенной после прекращения военных действий, важно будет мобилизовать международную поддержку для страхования на случай войны, чтобы поддержать коммерческие инвестиции.
Развитие местной базы инвесторов и культуры акционеров. Сбалансированный и устойчивый финансовый сектор не должен слишком полагаться на долговое финансирование — нужно также привлекать государственные и частные инвестиции через рыночные каналы. Война уничтожила значительную часть акционерного капитала в экономике. Следовательно, нужно будет заложить базу для развития эффективных и ликвидных рынков капитала.
Увеличение доли устойчивого финансирования. Огромный вызов, связанный с восстановлением, позволяет увеличить долю устойчивых проектов, поддерживаемых финансовым сектором. Это позволит Украине внести свой вклад в борьбу с глобальным потеплением и мобилизовать социальных инвесторов.
Содействие финансовой инклюзии. Углубление финансового сектора должно принести пользу широким слоям общества и улучшить жизнь людей в долгосрочной перспективе.
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О том, какими должны быть шаги по восстановлению Украины после войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE