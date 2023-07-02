Нова гуманітарна допомога для українців — як подати заявку

Як українцям подати заявку на нову гуманітарну допомогу
Українці можуть отримати нову гуманітарну допомогу. Для цього лише потрібно оформити заявку та написати, чого саме потребуєте.
Відповідну допомогу пропонує благодійний фонд "Хочу допомогти".
Гуманітарна допомога для українців
Благодійний фонд пропонує допомогу у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, ліків, одягу, підтримки тварин, також волонтери допомагають з евакуацією та житлом.
Хто може отримати гуманітарну допомогу
Отримати допомогу можуть:
- переселенці,
- люди, які опинились у скрутному становищі,
- багатодітні сім'ї,
- люди з інвалідність тощо.
Також волонтери забезпечують потреби для українських військових.
Як отримати допомогу
Для того, аби отримати допомогу, потрібно лише заповнити та відправити онлайн-форму, де варто вказати усю необхідну інформацію.
В анкеті слід зазначити:
- ім’я,
- місце знаходження людини,
- яка допомога потрібна
- електронна адреса,
- номер телефону.
Нагадаємо, черговий прийом заявок на видачу гуманітарки був 26 червня. У рамках благодійного фонду "У маминих долонях" стартував проєкт допомоги постраждалим від затоплення на Херсонщині. Так, гуманітарну допомогу можна буде отримати в відділеннях "Нової Пошти", до того ж доставка відбуватиметься коштом фонду.