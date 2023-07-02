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Як українцям подати заявку на нову гуманітарну допомогу

2 липня 2023 11:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нова гуманітарна допомога для українців — як подати заявку
Коробка з гуманітарною допомогою. Фото:
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українці можуть отримати нову гуманітарну допомогу. Для цього лише потрібно оформити заявку та написати, чого саме потребуєте.

Відповідну допомогу пропонує благодійний фонд "Хочу допомогти"

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Благодійний фонд пропонує допомогу у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, ліків, одягу, підтримки тварин, також волонтери допомагають з евакуацією та житлом.

Хто може отримати гуманітарну допомогу

Отримати допомогу можуть:

  • переселенці,
  • люди, які опинились у скрутному становищі,
  • багатодітні сім'ї,
  • люди з інвалідність тощо.

Також волонтери забезпечують потреби для українських військових.

Як отримати допомогу

Для того, аби отримати допомогу, потрібно лише заповнити та відправити онлайн-форму, де варто вказати усю необхідну інформацію.

В анкеті слід зазначити:

  • ім’я,
  • місце знаходження людини, 
  • яка допомога потрібна 
  • електронна адреса,
  • номер телефону.
скріншот
Гугл-форма для отримання гуманітарної допомоги. Фото: скріншот
скріншот
Гугл-форма для отримання гуманітарної допомоги. Фото: скріншот

Нагадаємо, черговий прийом заявок на видачу гуманітарки був 26 червня. У рамках благодійного фонду "У маминих долонях" стартував проєкт допомоги постраждалим від затоплення на Херсонщині. Так, гуманітарну допомогу можна буде отримати в відділеннях "Нової Пошти", до того ж доставка відбуватиметься коштом фонду.

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