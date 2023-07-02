Нова гуманітарна допомога для українців — як подати заявку

Коробка з гуманітарною допомогою. Фото:

Українці можуть отримати нову гуманітарну допомогу. Для цього лише потрібно оформити заявку та написати, чого саме потребуєте.

Відповідну допомогу пропонує благодійний фонд "Хочу допомогти".

Читайте також:

Гуманітарна допомога для українців

Благодійний фонд пропонує допомогу у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, ліків, одягу, підтримки тварин, також волонтери допомагають з евакуацією та житлом.

Хто може отримати гуманітарну допомогу

Отримати допомогу можуть:

переселенці,

люди, які опинились у скрутному становищі,

багатодітні сім'ї,

люди з інвалідність тощо.

Також волонтери забезпечують потреби для українських військових.

Як отримати допомогу

Для того, аби отримати допомогу, потрібно лише заповнити та відправити онлайн-форму, де варто вказати усю необхідну інформацію.

В анкеті слід зазначити:

ім’я,

місце знаходження людини,

яка допомога потрібна

електронна адреса,

номер телефону.

Гугл-форма для отримання гуманітарної допомоги. Фото: скріншот

Гугл-форма для отримання гуманітарної допомоги. Фото: скріншот

Нагадаємо, черговий прийом заявок на видачу гуманітарки був 26 червня. У рамках благодійного фонду "У маминих долонях" стартував проєкт допомоги постраждалим від затоплення на Херсонщині. Так, гуманітарну допомогу можна буде отримати в відділеннях "Нової Пошти", до того ж доставка відбуватиметься коштом фонду.