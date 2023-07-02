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Как украинцам подать заявку на новую гуманитарную помощь

2 июля 2023 11:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Новая гуманитарная помощь для украинцев — как подать заявку
Коробка с гуманитарной помощью. Фото:
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинцы могут получить новую гуманитарную помощь. Для этого только нужно оформить заявку и написать, в чем именно нуждаетесь.

Соответствующую помощь предлагает благотворительный фонд "Хочу помочь".

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Благотворительный фонд предлагает помощь в виде продуктовых и гигиенических наборов, лекарств, одежды, поддержки животных, а также волонтеры помогают с эвакуацией и жильем.

Кто может получить гуманитарную помощь

Получить помощь могут:

  • переселенцы,
  • люди, оказавшиеся в затруднительном положении,
  • многодетные семьи,
  • люди с инвалидностью и т.д.

Также волонтеры обеспечивают потребности украинских военных.

Как получить помощь

Чтобы получить помощь, нужно только заполнить и отправить онлайн-форму, где следует указать всю необходимую информацию.

В анкете следует отметить:

  • имя,
  • место нахождения человека,
  • какая помощь нужна
  • электронный адрес,
  • номер телефона.
скриншот
Гугл-форма для получения гуманитарной помощи. Фото: скриншот
скриншот
Гугл-форма для получения гуманитарной помощи. Фото: скриншот

Напомним, что очередной прием заявок на выдачу гуманитарки был 26 июня. В рамках благотворительного фонда "В маминых ладонях" стартовал проект помощи пострадавшим от затопления в Херсонской области. Так, гуманитарную помощь можно будет получить в отделениях "Новой Почты", к тому же доставка будет осуществляться на средства фонда.

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