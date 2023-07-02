Новая гуманитарная помощь для украинцев — как подать заявку

Как украинцам подать заявку на новую гуманитарную помощь
Украинцы могут получить новую гуманитарную помощь. Для этого только нужно оформить заявку и написать, в чем именно нуждаетесь.
Соответствующую помощь предлагает благотворительный фонд "Хочу помочь".
Гуманитарная помощь для украинцев
Благотворительный фонд предлагает помощь в виде продуктовых и гигиенических наборов, лекарств, одежды, поддержки животных, а также волонтеры помогают с эвакуацией и жильем.
Кто может получить гуманитарную помощь
Получить помощь могут:
- переселенцы,
- люди, оказавшиеся в затруднительном положении,
- многодетные семьи,
- люди с инвалидностью и т.д.
Также волонтеры обеспечивают потребности украинских военных.
Как получить помощь
Чтобы получить помощь, нужно только заполнить и отправить онлайн-форму, где следует указать всю необходимую информацию.
В анкете следует отметить:
- имя,
- место нахождения человека,
- какая помощь нужна
- электронный адрес,
- номер телефона.
Напомним, что очередной прием заявок на выдачу гуманитарки был 26 июня. В рамках благотворительного фонда "В маминых ладонях" стартовал проект помощи пострадавшим от затопления в Херсонской области. Так, гуманитарную помощь можно будет получить в отделениях "Новой Почты", к тому же доставка будет осуществляться на средства фонда.