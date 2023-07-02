Новая гуманитарная помощь для украинцев — как подать заявку

Коробка с гуманитарной помощью. Фото:

Украинцы могут получить новую гуманитарную помощь. Для этого только нужно оформить заявку и написать, в чем именно нуждаетесь.

Соответствующую помощь предлагает благотворительный фонд "Хочу помочь".

Читайте также:

Гуманитарная помощь для украинцев

Благотворительный фонд предлагает помощь в виде продуктовых и гигиенических наборов, лекарств, одежды, поддержки животных, а также волонтеры помогают с эвакуацией и жильем.

Кто может получить гуманитарную помощь

Получить помощь могут:

переселенцы,

люди, оказавшиеся в затруднительном положении,

многодетные семьи,

люди с инвалидностью и т.д.

Также волонтеры обеспечивают потребности украинских военных.

Как получить помощь

Чтобы получить помощь, нужно только заполнить и отправить онлайн-форму, где следует указать всю необходимую информацию.

В анкете следует отметить:

имя,

место нахождения человека,

какая помощь нужна

электронный адрес,

номер телефона.

Гугл-форма для получения гуманитарной помощи. Фото: скриншот

Гугл-форма для получения гуманитарной помощи. Фото: скриншот

Напомним, что очередной прием заявок на выдачу гуманитарки был 26 июня. В рамках благотворительного фонда "В маминых ладонях" стартовал проект помощи пострадавшим от затопления в Херсонской области. Так, гуманитарную помощь можно будет получить в отделениях "Новой Почты", к тому же доставка будет осуществляться на средства фонда.