Ощадбанк розповів, як вигідно купувати іноземну валюту

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли, як вигідніше купувати іноземну валюту. Там оприлюднили корисний валютний лайфхак.

Про це розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

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Вигідний обмін валюти в Ощадбанку

"Ділюся із вами лайфхаком, як клієнтам Ощаду більш вигідно придбати іноземну валюту", — написав очільник банку.

За його словами, як правило, з метою валютного обміну громадяни знімають готівку з гривневих рахунків та в касах банку отримують валюту.

Тоді як здійснювати конвертацію валюти можна оперативно у мобільному застосунку Ощадбанк. Також там вигідніший курс порівняно із касами банку.

"Приміром, сьогодні курс в наших касах — 38,3 грн за долар (продаж), а в додатку — 38,2 за долар. Економія не дуже відчутна, проте все ж таки вона є", — зауважив він.

Як здійснити обмін через застосунок Ощад

Для того, щоб здійснити валютний обмін, потрібна гривнева картка Ощаду та карта в іноземній валюті, яку за лічені хвилини та безкоштовно можна відкрити у цифровому варіанті.

Здійснювати валютні операції дозволяється у рамках ліміту Нацбанку у 50 тис. гривень на місяць.

Після відкриття валютної картки потрібно:

зайти у мобільний застосунок Ощаду;

обрати Платежі/Обмін валют;

вказати суму для купівлі у доларах чи в гривні;

отримати валюту за вигідним курсом на рахунок.

У разі, якщо буде потрібна готівкова валюта, то її можна зняти з картки у відділеннях банку.

"Для багатьох карткових рахунків комісія за це не береться — так чи ні у вашому випадку, потрібно з’ясувати у відділенні. Але завжди безпечніше тримати гроші на картці — раджу вам саме цей варіант", — додав Сергій Наумов.

Джерело: Ощадбанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні триває обов'язкова ідентифікація пенсіонерів, які отримують виплати через державну фінустанову "Ощадбанк". Її потрібно пройти не всім, лише одна категорія громадян може втратити доступ до рахунків.

Також ми писали, що в Ощадбанку клієнти, які користуються кредитними картками, отримають сюрприз до кінця лютого 2024 року. Йдеться про акцію, яка передбачає надання грошових сертифікатів та путівок.