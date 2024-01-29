Ощадбанк розповів, як вигідно купувати іноземну валюту

Як вигідно придбати іноземну валюту в Ощадбанку — лайфхак
У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли, як вигідніше купувати іноземну валюту. Там оприлюднили корисний валютний лайфхак.
Про це розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.
Вигідний обмін валюти в Ощадбанку
"Ділюся із вами лайфхаком, як клієнтам Ощаду більш вигідно придбати іноземну валюту", — написав очільник банку.
За його словами, як правило, з метою валютного обміну громадяни знімають готівку з гривневих рахунків та в касах банку отримують валюту.
Тоді як здійснювати конвертацію валюти можна оперативно у мобільному застосунку Ощадбанк. Також там вигідніший курс порівняно із касами банку.
"Приміром, сьогодні курс в наших касах — 38,3 грн за долар (продаж), а в додатку — 38,2 за долар. Економія не дуже відчутна, проте все ж таки вона є", — зауважив він.
Як здійснити обмін через застосунок Ощад
Для того, щоб здійснити валютний обмін, потрібна гривнева картка Ощаду та карта в іноземній валюті, яку за лічені хвилини та безкоштовно можна відкрити у цифровому варіанті.
Здійснювати валютні операції дозволяється у рамках ліміту Нацбанку у 50 тис. гривень на місяць.
Після відкриття валютної картки потрібно:
- зайти у мобільний застосунок Ощаду;
- обрати Платежі/Обмін валют;
- вказати суму для купівлі у доларах чи в гривні;
- отримати валюту за вигідним курсом на рахунок.
У разі, якщо буде потрібна готівкова валюта, то її можна зняти з картки у відділеннях банку.
"Для багатьох карткових рахунків комісія за це не береться — так чи ні у вашому випадку, потрібно з’ясувати у відділенні. Але завжди безпечніше тримати гроші на картці — раджу вам саме цей варіант", — додав Сергій Наумов.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні триває обов'язкова ідентифікація пенсіонерів, які отримують виплати через державну фінустанову "Ощадбанк". Її потрібно пройти не всім, лише одна категорія громадян може втратити доступ до рахунків.
Також ми писали, що в Ощадбанку клієнти, які користуються кредитними картками, отримають сюрприз до кінця лютого 2024 року. Йдеться про акцію, яка передбачає надання грошових сертифікатів та путівок.
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