Ощадбанк рассказал, как выгодно покупать иностранную валюту

Как выгодно приобрести иностранную валюту в Ощадбанке — лайфхак
В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, как выгоднее покупать иностранную валюту. Там обнародовали полезный валютный лайфхак.
Об этом рассказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.
Выгодный обмен валюты в Ощадбанке
"Делюсь с вами лайфхаком, как клиентам Ощада более выгодно приобрести иностранную валюту", — написал глава банка.
По его словам, как правило, с целью валютного обмена граждане снимают наличные с гривневых счетов и в кассах банка получают валюту.
В то время как осуществлять конвертацию валюты можно оперативно в мобильном приложении Ощадбанк. Также там более выгоден курс по сравнению с кассами банка.
"К примеру, сегодня курс в наших кассах — 38,3 грн за доллар (продажа), а в приложении — 38,2 за доллар. Экономия не очень ощутима, однако все же она есть", — отметил он.
Как совершить обмен через приложение Ощад
Для того, чтобы совершить валютный обмен, нужна гривневая карта Ощада и карта в иностранной валюте, которую за считанные минуты и бесплатно можно открыть в цифровом варианте.
Совершать валютные операции разрешается в рамках лимита Нацбанка в 50 тыс. гривен в месяц.
После открытия валютной карты требуется:
- зайти в мобильное приложение Ощада;
- выбрать платежи/обмен валют;
- указать сумму на покупку в долларах или в гривне;
- получить валюту по выгодному курсу на счет.
В случае, если потребуется наличная валюта, ее можно снять с карточки в отделениях банка.
"Для многих карточных счетов комиссия за это не берется — так или нет в вашем случае, нужно выяснить в отделении. Но всегда безопаснее держать деньги на карточке — советую вам именно этот вариант", — добавил Сергей Наумов.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине продолжается обязательная идентификация пенсионеров, получающих выплаты через государственное финучреждение "Ощадбанк". Ее нужно пройти не всем, только одна категория граждан может лишиться доступа к счетам.
Также мы писали, что в Ощадбанке клиенты, пользующиеся кредитными картами, получат сюрприз до конца февраля 2024 года. Речь идет об акции, предусматривающей предоставление денежных сертификатов и путевок.
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