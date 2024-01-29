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Как выгодно приобрести иностранную валюту в Ощадбанке — лайфхак

29 января 2024 11:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ощадбанк рассказал, как выгодно покупать иностранную валюту
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали, как выгоднее покупать иностранную валюту. Там обнародовали полезный валютный лайфхак.

Об этом рассказал глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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Выгодный обмен валюты в Ощадбанке

"Делюсь с вами лайфхаком, как клиентам Ощада более выгодно приобрести иностранную валюту", — написал глава банка.

По его словам, как правило, с целью валютного обмена граждане снимают наличные с гривневых счетов и в кассах банка получают валюту.

В то время как осуществлять конвертацию валюты можно оперативно в мобильном приложении Ощадбанк. Также там более выгоден курс по сравнению с кассами банка.

"К примеру, сегодня курс в наших кассах — 38,3 грн за доллар (продажа), а в приложении — 38,2 за доллар. Экономия не очень ощутима, однако все же она есть", — отметил он.

Как совершить обмен через приложение Ощад

Для того, чтобы совершить валютный обмен, нужна гривневая карта Ощада и карта в иностранной валюте, которую за считанные минуты и бесплатно можно открыть в цифровом варианте.

Совершать валютные операции разрешается в рамках лимита Нацбанка в 50 тыс. гривен в месяц.

После открытия валютной карты требуется:

  • зайти в мобильное приложение Ощада;
  • выбрать платежи/обмен валют;
  • указать сумму на покупку в долларах или в гривне;
  • получить валюту по выгодному курсу на счет.

В случае, если потребуется наличная валюта, ее можно снять с карточки в отделениях банка.

"Для многих карточных счетов комиссия за это не берется — так или нет в вашем случае, нужно выяснить в отделении. Но всегда безопаснее держать деньги на карточке — советую вам именно этот вариант", — добавил Сергей Наумов.

 

Сбербанк
Сбербанк
Источник: Ощадбанк

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине продолжается обязательная идентификация пенсионеров, получающих выплаты через государственное финучреждение "Ощадбанк". Ее нужно пройти не всем, только одна категория граждан может лишиться доступа к счетам.

Также мы писали, что в Ощадбанке клиенты, пользующиеся кредитными картами, получат сюрприз до конца февраля 2024 года. Речь идет об акции, предусматривающей предоставление денежных сертификатов и путевок.

Ощадбанк
деньги
банки
валюта

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