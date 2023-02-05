Скільки коштуватиме пальне в Україні після запровадження ембарго ЄС на нафтопродукти з росії

Європа відмовляється від російського пального

З 5 лютого Європа запроваджує ембарго на російські нафтопродукти.

Що це означатиме для українського паливного ринку та й для самої Європи, зокрема, чи варто чекати дефіциту певних видів автомобільного палива і що буде з цінами на автозаправках — розбирались Новини.LIVE.

Варто нагадати, що це вже другий етап ембарго, запровадженого країнами Євросоюзу проти російських енергоносіїв. 5 грудня минулого року Європа відмовилась від російської нафти, транспортованої морським шляхом. Тоді побоювання щодо можливого дефіциту і, відповідно, здорожчання нафти не справдились — в день набрання чинності ембарго ціни на нафту впали на 11%.

Тепер на черзі — нафтопродукти: бензин, дизель і, можливо, автогаз.

Що не так з автогазом

Аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок" Олександр Сіренко зазначає, що наразі немає тлумачень, чи підпадає під ембарго російський скраплений газ (або автогаз).

"Досі незрозуміло, чи дозволять в Європі імпорт російського пропан-бутану (автогазу). Чому це важливо для України? Тому що український ринок пропан-бутану до війни складав 2 млн тонн на рік із 12 млн тон пального, яке продавалось на українських заправках", — пояснює експерт.

Війна внесла свої корективи — ринок впав на 50-60%. До війни в Україну завозився автогаз виробництва росії, Білорусі та Казахстану. Зараз Україна продовжує імпортувати суміш пропан-бутану, але не напряму з росії та Білорусі, а через Литву, Латвію та Польщу. Але, стверджує Олександр Сіренко, йдеться про суміш з російським газом.

"Імпортуючи газову суміш з російською складовою, ми фактично самі продовжуємо фінансувати тероризм. Такого не повинно бути. Кабмін зараз розробляє механізм, як уникнути такої ситуації", — констатує співрозмовник Новини.LIVE.

За його словами, виявити факти європейських поставок газової суміші з часткою російського газу стало можливим завдяки ціні на ці суміші — вона значно нижча, ніж ціна аналогічної суміші з інших напрямків поставок. Це відбувається тому, що на всі енергоносії російського виробництва зараз діють суттєві дисконти.

Про "проблемність" автогазу, який нині завозиться з Європи в Україну, говорить і директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

"Окрема ситуація з автогазом. Тут обвал цін стався через зростаючий імпорт… російського продукту. Він заїжджає в Литву та Латвію, де після змішування з "європейським" газом (а є зростаюча впевненість, що навіть і без нього) отримує благообразні документи й без перешкод прямує в Україну. Такого газу у нас вже майже 40%", — пояснює експерт.

За його словами, секрет "успіху" такої газової суміші — її ціна. Сьогодні вартість автогазу російського виробництва становить близько 1,3 гривні за літр. Це на третину дешевше за аналоги неросійського походження.

"Пройти повз таку спокусу важко. А скоро може стати й геть неможливо: або ти купуєш це дешеве лайно, або вилітаєш з ринку, бо конкурувати з ним неможливо. Що з тим робити, теж поки незрозуміло", — говорить Сергій Куюн.

Що чекає на ринок пального Європи

Повномасштабне вторгнення росії в Україну призвело до радикальних змін на світовому ринку вуглеводнів. Європа на прикладі відмови від російського газу вже довела, що здатна в короткі терміни диверсифікувати постачання, знайти нових партнерів та накопичити достатній обсяг запасів у підземних сховищах. Стабільне проходження опалювального сезону в ЄС є тому підтвердженням.

Схожою буде ситуація й на ринку нафтопродуктів, упевнений виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

Очікуючи ембарго, європейські трейдери змогли накопичити значні запаси пального, тож цього ресурсу вистачить на певний час. В міру того, як нафтопродукти будуть вичерпуватися, поставки будуть диверсифікуватися з інших напрямків, в першу чергу з Близького Сходу — Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту, а також із США, Китаю та Індії. До прикладу, Китай збільшив квоту на експорт палива майже на 50% порівняно з минулим роком, а Кувейт планує наростити поставки дизпалива в ЄС у п'ять разів.

Не виключено, що можуть виникнути поодинокі спекуляції на роздрібному ринку. Цілком можливим є локальний дефіцит у місцях найбільшого імпорту російського дизпалива, який буде усуватися заміщенням всередині ЄС. Не слід виключати ще й те, що сама росія буде маніпулювати та нагнітати ситуацію, щоб дестабілізувати європейський ринок.

"У короткостроковій перспективі це може призвести до зростання ціни, як ми це вже бачили на прикладі із газом. Загалом же заборона на імпорт російських нафтопродуктів не стане катастрофою ані для Європи, ані для України. Це найбільше вдарить по самій росії, яка, ймовірно, втратить більше половини ринків збуту своєї нафти і нафтопродуктів", — упевнений експерт.

Якщо ж говорити про довгострокову перспективу, то в найближчі роки європейці можуть сильно скоротити споживання дизелю та бензину. Так, в 2022 році продажі електромобілів зросли майже вдвічі, в деяких країнах вони продаються краще за бензинові та дизельні. На електромобілі припало 12% від загального обсягу продажів авто в ЄС. Для порівняння, в 2019 році ця частка становила лише 1,9%. В 2022 році всі країни ЄС остаточно узгодили план відмови від двигунів внутрішнього згоряння з 2035 року.

Дефіцит пального в Україні? Ні, не чули

За даними Мінекономіки, 95% імпортованого бензину та 72% дизельного палива Україна отримує з ЄС. З середини літа Україна має стабільні поставки всіх видів пального, стверджує Артем Петренко.

Станом на початок лютого на ринку накопичено достатню кількість запасів, щоб мінімізувати вплив від непередбачуваних потрясінь та забезпечувати споживачів у найближчий час.

Європейські країни, звідки Україна завозить ресурс, почали підготовку до ембарго заздалегідь. Впродовж останніх місяців вони по максимуму створювали запаси та продовжують щоденно диверсифікувати шляхи постачання. Загалом на ринку наразі є достатньо ресурсу, щоб покрити потреби ЄС і України, в один голос стверджують опитані Новини.LIVE експерти.

"Вважаю, що дефіциту пального на українському ринку в найближчі місяці не буде, а відтак малоймовірним є підвищення вартості. Трохи пізніше, за рахунок нової та ускладненої логістики ресурсу до ЄС, теоретично в регіоні може спостерігатися невелике зростання цін. Відтак, це може позначитися і на Україні, адже ми практично повністю імпортозалежні від Європи", — прогнозує директор Асоціації газовидобувних компаній України.

Що буде з цінами на пальне в Україні

Протягом січня роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні потішили. За даними "Консалтингової групи А-95", в середньому "по палаті" цінова динаміка була наступна:

дизпальне — мінус 2,5 грн/л (52,61 грн/л);

бензин А-95 — мінус 3,18 грн/л (48,71 грн/л);

автогаз — мінус 2,75 грн/л (26,66 грн/л).

"Рекордсменом січневого падіння стала Укрнафта, яка за січень відмінусувала від А-95 рівно 5 грн/л (50,64 грн/л), дизпальне — 3 грн/л, LPG — 3,55 (24,95 грн/л)", — нагадує Сергій Куюн.

Головна причина зниження цін — масовані постачання нафтопродуктів у грудні та січні. Частково цей процес простимулювало Міністерство економіки, яке ще в жовтні закликало трейдерів готуватись до ембарго на російські нафтопродукти.

До того ж у січні майже вдвічі впала реалізація пального, зокрема й через те, що зима традиційно є сезоном низького споживання через відсутність польових робіт. При цьому темпи постачання палива залишились на рекордному грудневому рівні. Відповідно, надмірні запаси тиснуть на ціни в сторону їх зменшення.

На користь фактору великих запасів та оперативного постачання свідчить і те, що світові котирування у січні досить потужно зростали, а ціни на українському ринку падали.

Опитані Новини.LIVE експерти стверджують, що ніякого апокаліпсису на паливному ринку Європи і України після 5 лютого не буде. Навпаки, цілком можливе подальше зниження цін на паливо в Україні.

"Впевнений, що ні 5 лютого, ні 5 березня нічого принципово не зміниться, бо всі, як то кажуть, "залиті по вінця" заздалегідь завезеним паливом. Не виключаю, що з понеділка, 6 лютого, на автозаправних станціях в Україні ми можемо побачити навіть нижчі цінники, ніж зараз", — прогнозує Сергій Куюн.

А падати цінам є куди. Зокрема, по дизелю. Хоча б тому, що на дизельному ринку маржа в переробці дуже велика. А це свідчить про переоціненість пального.

Сергій Куюн очікує зниження цін на дизель як мінімум на 1 гривню на літрі. Олександр Сіренко прогнозує падіння на всі 5 гривень на літрі.

Триватиме зниження цін орієнтовно до квітня. Саме на такий період має вистачити накопичених запасів палива.

Зберігається певна невизначеність щодо розвитку ситуації у більш пізній період, коли запаси нафтопродуктів потребуватимуть оновлення, і потрібно буде жити вже без поставок енергоносіїв з росії. Але в будь-якому разі ніякого апокаліпсису на ринку палива не буде.

"Певний період турбулентності можливий, але я впевнений, що це дуже швидко владнається, і ринок заживе по-новому. Думаю, це станеться орієнтовно з квітня. З квітня почнуться поставки нафтопродуктів з ринків неросійського походження", — прогнозує директор "А-95".

Життя після ембарго

Росіяни продовжать боротися за те, щоб залишитись на європейському ринку палива. Вони чіплятимуться за будь-яку можливість продавати, щоб зберегти не лише експортні надходження, а й роботу виробничих потужностей і, відповідно, видобуток.

І, звичайно, надалі намагатимуться обійти санкційні обмеження.

Росія вдаватиметься до всіляких хитрощів та маніпуляцій, щоб збувати свій ресурс. Зараз вони роблять це з нафтою. Робитимуть це і з нафтопродуктами. Йдеться про постачання ресурсу до Європи через треті країни або "тіньовий флот", приховування походження нафтопродуктів шляхом змішування у портах або у відкритому морі тощо. Зокрема, вони вдаватимуться до реекспорту через Туреччину, Китай, Індію та інші країни, що не запровадили солідарні з Європейським Союзом санкції.

У відповідь країни Заходу повинні максимізувати вплив санкцій на країну-агресорку, мінімізуючи можливості її заробітку на подальше ведення війни. Це дуже серйозна справа, яка стосується грошей і тероризму. Але найголовніше — це стосується життів українців і нашого майбутнього.

Фото: УНІАН

