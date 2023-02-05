Сколько будет стоить топливо в Украине после введения эмбарго ЕС на нефтепродукты из России

Европа отказывается от российского топлива

С 5 февраля Европа вводит эмбарго на российские нефтепродукты.

Что это означает для украинского топливного рынка и самой Европы, в частности, стоит ли ожидать дефицита определенных видов автомобильного топлива и что будет с ценами на автозаправках — разбирались Новини.LIVE.

Следует напомнить, что это уже второй этап эмбарго, введенного странами Евросоюза против российских энергоносителей. 5 декабря прошлого года Европа отказалась от российской нефти, транспортируемой морским путем. Тогда опасения относительно возможного дефицита и, соответственно, удорожания нефти не оправдались — в день вступления в силу эмбарго цены на нефть упали на 11%.

Теперь на очереди — нефтепродукты: бензин, дизель и, возможно, автогаз.

Что не так с автогазом

Аналитик консалтинговой компании "НафтоРинок" Александр Сиренко отмечает, что пока нет разъяснений, подпадает ли под эмбарго российский сжиженный газ (или автогаз).

"До сих пор непонятно, разрешат ли в Европе импорт российского пропан-бутана (автогаза). Почему это важно для Украины? Потому что украинский рынок пропан-бутана до войны составлял 2 млн тонн в год из 12 млн тонн топлива, которое продавалось на украинских заправках", — объясняет эксперт.

Война внесла свои коррективы — рынок упал на 50-60%. До войны в Украину завозился автогаз производства россии, Беларуси и Казахстана. Сейчас Украина продолжает импортировать смесь пропан-бутана, но не напрямую из россии и Беларуси, а через Литву, Латвию и Польшу. Как утверждает Александр Сиренко, речь идет о смеси с российским газом.

"Импортируя газовую смесь с российской составляющей, мы фактически сами продолжаем финансировать терроризм. Такого не должно быть. Кабмин сейчас разрабатывает механизм, как избежать такой ситуации", — рассказывает собеседник Новини.LIVE.

По его словам, выявить факты европейских поставок газовой смеси с долей российского газа стало возможным благодаря цене на эту смесь — она значительно ниже, чем цена аналогичной смеси по другим направлениям поставок. Это происходит потому, что на все энергоносители российского производства сейчас действуют значительные дисконты.

О "проблемности" автогаза, который сейчас завозится из Европы в Украину, говорит и директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

"Отдельная ситуация с автогазом. Здесь обвал цен произошел из-за растущего импорта… российского продукта. Он заезжает в Литву и Латвию, где после смешивания с "европейским" газом (а есть растущая уверенность, что даже и без него) получает благообразные документы и беспрепятственно следует в Украину. Такого газа у нас уже почти 40%", — объясняет эксперт.

По его словам, секрет "успеха" такой газовой смеси — ее цена. Сегодня стоимость автогаза российского производства составляет около 1,3 гривны за литр. Это на треть дешевле аналогов нероссийского происхождения.

"Пройти мимо такого искушения трудно. А скоро может стать совершенно невозможно: либо ты покупаешь это дешевое дерьмо, либо вылетаешь с рынка, потому что конкурировать с ним невозможно. Что с этим делать, тоже пока непонятно", — говорит Сергей Куюн.

Что ждет рынок топлива Европы

Полномасштабное вторжение россии в Украину привело к радикальным изменениям на мировом рынке углеводородов. Европа на примере отказа от российского газа уже доказала, что способна в сжатые сроки диверсифицировать поставки, найти новых партнеров и накопить достаточный объем запасов в подземных хранилищах. Стабильное прохождение отопительного сезона в ЕС тому подтверждение.

Похожая ситуация будет и на рынке нефтепродуктов, уверен исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

Ожидая эмбарго, европейские трейдеры смогли накопить значительные запасы топлива, так что этого ресурса хватит на некоторое время. По мере того, как нефтепродукты будут иссякать, поставки будут диверсифицироваться по другим направлениям, в первую очередь с Ближнего Востока — Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, а также США, Китая и Индии. К примеру, Китай увеличил квоту на экспорт топлива почти на 50% по сравнению с прошлым годом, а Кувейт планирует увеличить поставки дизтоплива в ЕС в пять раз.

Не исключено, что могут возникнуть единичные спекуляции на розничном рынке. Вполне возможен локальный дефицит в местах крупнейшего импорта российского дизтоплива, который будет устраняться замещением внутри ЕС. Не следует исключать еще и то, что сама россия будет манипулировать и нагнетать ситуацию, чтобы дестабилизировать европейский рынок.

"В краткосрочной перспективе это может привести к росту цены, как мы это уже видели на примере с газом. В целом же запрет на импорт российских нефтепродуктов не станет катастрофой ни для Европы, ни для Украины. Это больше ударит по самой россии, которая, вероятно, потеряет более половины рынков сбыта своей нефти и нефтепродуктов", — уверен эксперт.

Если говорить о долгосрочной перспективе, то в ближайшие годы европейцы могут сильно сократить потребление дизеля и бензина. Так, в 2022 году продажи электромобилей выросли почти вдвое, в некоторых странах они продаются лучше бензиновых и дизельных. На электромобили пришлось 12% общего объема продаж авто в ЕС. Для сравнения, в 2019 году эта доля составляла всего 1,9%. В 2022 году все страны ЕС окончательно согласовали план отказа от двигателей внутреннего сгорания с 2035 года.

Дефицит топлива в Украине? Нет, не слышали

По данным Минэкономики, 95% импортированного бензина и 72% дизельного топлива Украина получает из ЕС. С середины лета у нас есть стабильные поставки всех видов горючего, утверждает Артем Петренко.

По состоянию на начало февраля на рынке накоплено достаточно запасов, чтобы минимизировать влияние от непредвиденных потрясений и обеспечивать потребителей в ближайшее время.

Европейские страны, откуда Украина завозит ресурс, начали подготовку к эмбарго заранее. В последние месяцы они по максимуму создавали запасы и продолжают ежедневно диверсифицировать пути поставок. В целом на рынке достаточно ресурса, чтобы покрыть потребности ЕС и Украины, в один голос утверждают опрошенные Новини.LIVE эксперты.

"Считаю, что дефицита топлива на украинском рынке в ближайшие месяцы не будет, а потому маловероятным видится повышение стоимости. Чуть позже, за счет новой, более сложной логистики ресурса в ЕС теоретически в регионе может наблюдаться небольшой рост цен. Следовательно, это может сказаться и на Украине, ведь мы практически полностью импортозависимы от Европы", — прогнозирует директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

Что будет с ценами на топливо в Украине

В январе розничные цены на нефтепродукты в Украине порадовали. По данным "Консалтинговой группы А-95", в среднем "по палате" ценовая динамика была следующая:

дизтопливо — минус 2,5 грн/л (52,61 грн/л);

бензин А-95 — минус 3,18 грн/л (48,71 грн/л);

автогаз — минус 2,75 грн/л (26,66 грн/л).

"Рекордсменом январского падения стала Укрнафта, которая за январь отминусовала от А-95 ровно 5 грн/л (50,64 грн/л), дизтоплива — 3 грн/л, LPG — 3,55 (24,95 грн/л )", — рассказывает Сергей Куюн.

Главная причина снижения цен — массированные поставки нефтепродуктов в декабре и январе. Отчасти этот процесс простимулировало Министерство экономики, еще в октябре призвавшее трейдеров готовиться к эмбарго на российские нефтепродукты.

К тому же в январе почти вдвое упала реализация топлива, в том числе и потому, что зима традиционно является сезоном низкого потребления из-за отсутствия полевых работ. При этом темпы поставок топлива остались на рекордном декабрьском уровне. Соответственно, чрезмерные запасы давят на цены в сторону их снижения.

В пользу фактора больших запасов и оперативной поставки свидетельствует и то, что мировые котировки в январе достаточно сильно росли, а цены на украинском рынке падали.

Опрошенные Новини.LIVE эксперты утверждают, что никакого апокалипсиса на топливном рынке Европы и Украины после 5 февраля не будет. Наоборот, возможно дальнейшее снижение цен на топливо в Украине.

"Уверен, что ни 5 февраля, ни 5 марта ничего принципиально не изменится, потому что все, как говорят, "залиты до краев" заранее завезенным топливом. Не исключаю, что с понедельника, 6 февраля, на автозаправочных станциях в Украине мы можем увидеть даже более низкие ценники, чем сейчас", — прогнозирует Сергей Куюн.

А падать ценам есть куда. В частности, на дизель. Хотя бы потому, что на дизельном рынке маржа в переработке очень велика. А это свидетельствует о переоцененности данного вида топлива.

Сергей Куюн ожидает понижения цен на дизель как минимум на 1 гривну на литре. Александр Сиренко прогнозирует падение на 5 гривен на литре.

Продолжится снижение цен ориентировочно до апреля. Приблизительно на такой срок должно хватить накопленных запасов топлива.

Сохраняется небольшая неопределенность относительно развития ситуации в более поздний период, когда запасы нефтепродуктов нужно будет обновлять и жить уже без поставок энергоносителей из россии. Но, в любом случае, никакого апокалипсиса на рынке топлива не будет.

"Определенный период турбулентности возможен, но я уверен, что это очень быстро утрясется, и рынок заживет по-новому. Думаю, это произойдет ориентировочно с апреля. С апреля начнутся поставки нефтепродуктов с рынков нероссийского происхождения", — прогнозирует директор "А-95" .

Жизнь после эмбарго

Россияне продолжат бороться за то, чтобы остаться на европейском рынке топлива. Они будут цепляться за любую возможность продавать, чтобы сохранить не только экспортные поступления, но и работу производственных мощностей и, соответственно, добычу.

И, конечно, будут пытаться обойти санкционные ограничения.

Россия будет прибегать к всевозможным уловкам и манипуляциям, чтобы сбывать свой ресурс. Сейчас они делают это с нефтью. Будут делать это и с нефтепродуктами. Речь идет о поставках ресурса в Европу через третьи страны или "теневой флот", сокрытие происхождения нефтепродуктов путем смешивания в портах или в открытом море и т.д. В частности, они будут прибегать к реэкспорту через Турцию, Китай, Индию и другие страны, которые не ввели солидарные с Европейским Союзом санкции.

В ответ страны Запада должны максимизировать влияние санкций на страну-агрессора, минимизируя возможности ее заработка на дальнейшее ведение войны. Это очень серьезное дело, касающееся денег и терроризма. Но самое главное — это касается жизней украинцев и нашего будущего.

Фото: УНИАН