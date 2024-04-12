Доходи українців зростають на тлі війни — дані Світового банку

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні обсяг доходів громадян почав відновлюватись під час воєнного 2023 року. Однак більшість українців заявляють про поглиблення негативної ситуації щодо фінансового стану.

Про це йдеться в огляді Світового банку (СБ) для країн Європи та Центральної Азії.

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Оцінка Світового банку ситуації з доходами

Фахівці Світового банку зазначили в огляді, що ситуація з доходами в Україні стала поліпшуватися. Так, в останньому кварталі 2023 року зросла номінальна заробітна плата, випередивши інфляцію. Також фіксують у реальному вираженні зростання соціальних трансфертів.

Водночас у банку наголошують, що нині 70% домогосподарств вважають, що фінансове становище стало гірше проти того, що було два роки тому. Це є відображенням поєднання низки факторів:

значного рівня невизначеності;

високих цін після періоду інфляції;

відсутності заощаджень;

втрати майна.

"При цьому понад 20% домогосподарств зазнали збитків з моменту початку війни", — повідомляється в огляді.

Як змінилися доходи під час війни

За інформацією Державної служби статистики, реальні доходи, враховуючи інфляцію, у 2022 році впали на 14,1%.

У середньому заробітна плата громадян у 2023 році становила 17,44 тис. гривень. Тоді як номінальна зарплатня штатних працівників була на понад 17% вища проти 2022 року. Водночас середньорічна інфляція становила майже 13%. З огляду на це, реальна зарплата за рік зросла на близько 4,6%.

За даними Нацбанку, торік доходи населення повернулися дійсно до зростання у номінальному (на 17%) та в реальному (на 3,5%) вимірах, враховуючи інфляцію.

Регулятор зазначає, що у 2024 році доходи українців зростатимуть і надалі на тлі пожвавлення економіки. У післявоєнний період збільшаться через посилення конкуренції за робочу силу компаній із закордонними роботодавцями.

При цьому, за даними НБУ, інфляція помірно прискориться у 2024 році. Очікується, що наступного року увійде до цільового діапазону НБУ, опустившись до 5,8%, а у 2026-му — до 5%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Національний банк назвав два головні джерела зростання доходів українських громадян під час війни. Зокрема, це відбувається завдяки збільшенню заробітних плат у приватній сфері.

Також повідомлялося, що в Україні на тлі війни та дефіциту робочої сили роботодавці підвищували заробітні плати. Зокрема, у сфері ритейлу деяким працівникам збільшили оплату праці на більш ніж чверть.