Доходы украинцев растут на фоне войны — данные Всемирного банка

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине объем доходов граждан начал возобновляться во время военного 2023 года. Однако большинство украинцев заявляют об углублении негативной ситуации по финансовому положению.

Об этом говорится в обзоре Всемирного банка для стран Европы и Центральной Азии.

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Оценка Всемирного банка ситуации с доходами

Специалисты Всемирного банка отметили, что ситуация с доходами в Украине стала улучшаться. Так, в последнем квартале 2023 года выросла номинальная заработная плата, опередив инфляцию. Также фиксируют в реальном выражении рост социальных трансфертов.

В то же время в банке отмечают, что сейчас 70% домохозяйств считают, что финансовое положение стало хуже того, что было два года назад. Это отражение сочетания ряда факторов:

значительного уровня неопределенности;

высоких цен после периода инфляции;

отсутствия сбережений;

утраты имущества.

"При этом более 20% домохозяйств понесли убытки с момента начала войны", — сообщается в обзоре.

Как изменились доходы во время войны

По информации Государственной службы статистики, реальные доходы, учитывая инфляцию, в 2022 году упали на 14,1%.

В среднем, заработная плата граждан в 2023 году составила 17,44 тыс. гривен. В то время как номинальная зарплата штатных работников была более чем на 17% выше 2022 года. Среднегодовая инфляция составила около 13%. Учитывая это, реальная зарплата за год выросла на около 4,6%.

По данным Нацбанка, в прошлом году доходы населения вернулись действительно к росту в номинальном (на 17%) и реальном (на 3,5%) измерениях, учитывая инфляцию.

Регулятор отмечает, что в 2024 году доходы украинцев будут расти и дальше на фоне оживления экономики. В послевоенный период они увеличатся из-за усиления конкуренции за рабочую силу компаний с зарубежными работодателями.

При этом, по данным НБУ, инфляция умеренно ускорится в 2024 году. Ожидается, что в следующем году войдет в целевой диапазон НБУ, опустившись до 5,8%, а в 2026-м — до 5%.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Национальный банк назвал два главных источника роста доходов украинских граждан во время войны. В частности это происходит благодаря увеличению заработных плат в частной сфере.

Также сообщалось, что в Украине на фоне войны и дефицита рабочей силы работодатели повышали заработную плату. В частности, в сфере ритейла некоторым работникам увеличили оплату труда на более чем четверть.