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Як змінилися ціни на землю в Україні під час війни — дослідження

14 листопада 2023 06:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Як змінилися ціни на землю в Україні під час війни — дослідження
Чоловік обробляє землю. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Купівля землі в Україні навіть в умовах війни не знизилась у попиті. Так, згідно з дослідженням Kyiv School of Economics, ціни на землю продовжують рости. Також відомо, де найдорожчі земельні ділянки. 

Про це повідомляє БізнесЦензор.

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Як змінились ціни на землю під час війни

Згідно з дослідженням "Земельний ринок в Україні" Kyiv School of Economics, середньозважена ціна ділянок у країні зросла на 10,4% до 38,5 тис. грн за гектар протягом 2023 року.

З початку продажу сільгоспземель для фізосіб-українців у серпні 2021 року, громадяни уклали 172,8 тис. договорів на купівлю-продаж площею майже 380,5 тис. га, що становить 0,92% від загальної площі сільгоспземель України в кордонах 1991 року або 1,08% сільгоспземель на підконтрольних Україні територіях станом на вересень 2023 року.

Де найдорожча земля в Україні

За період з 1 липня 2021 року по 28 вересня 2023 року Держгеокадастр зафіксував найвищі ціни на земельні ділянки в Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Тернопільській, Київській та Полтавській областях. Найнижчі ціни відзначаються на територіях, де ведуться бойові дії, та в прифронтових областях.

"У третьому кварталі 2023 року відбулося 21,4 тис. трансакцій, що стосувались площі у 43,5 тис. га. У другому — 21,4 тис. угод на 44 тис. га, у першому — 15,7 тис. угод на 32 тис. га. Тобто загалом йдеться про площі близько 119,5 тис. га", — йдеться в повідомленні щодо кількості купівель земельних ділянок.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) вирішив виставити на торги в електронній системі "Prozorro.Продажі" землю під забудову. Відомо про понад 90 ділянок площею близько 495 гектарів.

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