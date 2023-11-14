Как изменились цены на землю в Украине во время войны — исследование
Покупка земли в Украине даже в условиях войны не снизилась в спросе. Так, согласно исследованию Kyiv School of Economics, цены на землю продолжают расти. Также известно, где самые дорогие земельные участки.
Об этом сообщает БизнесЦензор.
Как изменились цены на землю во время войны
Согласно исследованию "Земельный рынок в Украине" Kyiv School of Economics, средневзвешенная цена участков в стране выросла на 10,4% до 38,5 тыс. грн за гектар в течение 2023 года.
С начала продаж сельхозземель для физлиц-украинцев в августе 2021 года граждане заключили 172,8 тыс. договоров на куплю-продажу площадью почти 380,5 тыс. га, что составляет 0,92% от общей площади сельхозземель Украины в границах 1991 года или 1,08% сельхозземель на подконтрольных Украине территориях по состоянию на сентябрь 2023 года.
Где самая дорогая земля в Украине
За период с 1 июля 2021 года по 28 сентября 2023 года Госгеокадастр зафиксировал самые высокие цены на земельные участки в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Киевской и Полтавской областях. Самые низкие цены отмечаются на территориях, где ведутся боевые действия и в прифронтовых областях.
"В третьем квартале 2023 года произошло 21,4 тыс. трансакций, которые касались площади в 43,5 тыс. га. Во втором — 21,4 тыс. сделок на 44 тыс. га, в первом — 15,7 тыс. сделок на 32 тыс. га. То есть в целом речь идет о площадях около 119,5 тыс. га", — говорится в сообщении о количестве покупок земельных участков.
Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) решил выставить на торги в электронной системе "Prozorro.Продажи" землю под застройку. Известно о более 90 участков площадью около 495 гектаров.
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