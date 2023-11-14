Как изменились цены на землю в Украине во время войны — исследование

Мужчина возделывает землю. Фото: freepik.com

Покупка земли в Украине даже в условиях войны не снизилась в спросе. Так, согласно исследованию Kyiv School of Economics, цены на землю продолжают расти. Также известно, где самые дорогие земельные участки.

Об этом сообщает БизнесЦензор.

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Согласно исследованию "Земельный рынок в Украине" Kyiv School of Economics, средневзвешенная цена участков в стране выросла на 10,4% до 38,5 тыс. грн за гектар в течение 2023 года.

С начала продаж сельхозземель для физлиц-украинцев в августе 2021 года граждане заключили 172,8 тыс. договоров на куплю-продажу площадью почти 380,5 тыс. га, что составляет 0,92% от общей площади сельхозземель Украины в границах 1991 года или 1,08% сельхозземель на подконтрольных Украине территориях по состоянию на сентябрь 2023 года.

Где самая дорогая земля в Украине

За период с 1 июля 2021 года по 28 сентября 2023 года Госгеокадастр зафиксировал самые высокие цены на земельные участки в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской, Киевской и Полтавской областях. Самые низкие цены отмечаются на территориях, где ведутся боевые действия и в прифронтовых областях.

"В третьем квартале 2023 года произошло 21,4 тыс. трансакций, которые касались площади в 43,5 тыс. га. Во втором — 21,4 тыс. сделок на 44 тыс. га, в первом — 15,7 тыс. сделок на 32 тыс. га. То есть в целом речь идет о площадях около 119,5 тыс. га", — говорится в сообщении о количестве покупок земельных участков.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) решил выставить на торги в электронной системе "Prozorro.Продажи" землю под застройку. Известно о более 90 участков площадью около 495 гектаров.