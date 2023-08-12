Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Які критерії враховують при обрахунку пенсії: від чого залежить розмір виплати arrow

Які критерії враховують при обрахунку пенсії: від чого залежить розмір виплати

12 серпня 2023 01:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Які критерії враховують при обрахунку пенсії: від чого залежить розмір виплати
Пенсійне посвідчення і українські гривні. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Пенсійному фонді повідомляють, що розмір пенсії залежить від двох критеріїв: це стаж офіційної роботи та особистий коефіцієнт, тобто наскільки офіційна зарплата людини була більшою, рівною або меншою за середню по країні.

Чи може вийти так, що стажу багато, а пенсія маленька? Видання "На пенсії"  дає відповідь на це питання. 

Читайте також:

Від чого залежить розмір пенсії

Повідомляється, що формула розрахунку така: пенсія = середня зарплата на момент нарахування пенсії х стаж х особистий коефіцієнт.

  • Розмір середньої заробітної плати. Це показник середньої заробітної плати в Україні за три роки, що передували призначенню пенсії, і з якої сплачено страхові внески.
  • Індивідуальний коефіцієнт зарплати — сума співвідношень зарплати у конкретному місяці до середньої зарплати по Україні. Він розраховується шляхом співвідношення суми зарплати, яку людина отримує, до розміру середньої зарплати за відповідний місяць. Сума коефіцієнтів заробітної плати поділяється на страховий стаж за місяці, враховані для визначення коефіцієнта заробітної плати.
  • Коефіцієнт страхового стажу — кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто кількість років стажу необхідно помножити на 0,01.

Інакше кажучи — один рік стажу дає лише 1% пенсії, а особистий коефіцієнт ви можете збільшити у 3 — 5 разів.

Наприклад розрахуємо пенсію для трьох пенсіонерів з однаковим стажем — 35 років, але з різними особистими коефіцієнтами: 0,5, 1 та 3.

За останніми даними Пенсійного фонду, середня зарплата для розрахунку пенсії — 13 423,28 грн.

За коефіцієнта 0,5 пенсія буде 2349 грн, за 1 — 4698 грн, за 3 — 14094 грн.

Тому при призначенні важливий не лише стаж, а й ваша зарплата: чим вона вища, тим вищою буде пенсія.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики України заявляють, що український уряд планує проведення масштабної індексації пенсій на тлі інфляції у 2024 році. Однак, від таких намірів можуть відмовитися за однієї умови.

Як зазначила голова Мінсоцполітики, у період воєнного стану кабінет міністрів України має повне право не проводити перегляду рівня пенсій, однак поки що такий варіант не розглядають.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Головні новини 11 серпня: звільнення "воєнкомів" та обстріл Прикарпаття

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз