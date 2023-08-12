Які критерії враховують при обрахунку пенсії: від чого залежить розмір виплати

Пенсійне посвідчення і українські гривні. Фото: Google

У Пенсійному фонді повідомляють, що розмір пенсії залежить від двох критеріїв: це стаж офіційної роботи та особистий коефіцієнт, тобто наскільки офіційна зарплата людини була більшою, рівною або меншою за середню по країні.

Чи може вийти так, що стажу багато, а пенсія маленька? Видання "На пенсії" дає відповідь на це питання.

Читайте також:

Від чого залежить розмір пенсії

Повідомляється, що формула розрахунку така: пенсія = середня зарплата на момент нарахування пенсії х стаж х особистий коефіцієнт.

Розмір середньої заробітної плати. Це показник середньої заробітної плати в Україні за три роки, що передували призначенню пенсії, і з якої сплачено страхові внески.

Це показник середньої заробітної плати в Україні за три роки, що передували призначенню пенсії, і з якої сплачено страхові внески. Індивідуальний коефіцієнт зарплати — сума співвідношень зарплати у конкретному місяці до середньої зарплати по Україні. Він розраховується шляхом співвідношення суми зарплати, яку людина отримує, до розміру середньої зарплати за відповідний місяць. Сума коефіцієнтів заробітної плати поділяється на страховий стаж за місяці, враховані для визначення коефіцієнта заробітної плати.

— сума співвідношень зарплати у конкретному місяці до середньої зарплати по Україні. Він розраховується шляхом співвідношення суми зарплати, яку людина отримує, до розміру середньої зарплати за відповідний місяць. Сума коефіцієнтів заробітної плати поділяється на страховий стаж за місяці, враховані для визначення коефіцієнта заробітної плати. Коефіцієнт страхового стажу — кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто кількість років стажу необхідно помножити на 0,01.

Інакше кажучи — один рік стажу дає лише 1% пенсії, а особистий коефіцієнт ви можете збільшити у 3 — 5 разів.

Наприклад розрахуємо пенсію для трьох пенсіонерів з однаковим стажем — 35 років, але з різними особистими коефіцієнтами: 0,5, 1 та 3.

За останніми даними Пенсійного фонду, середня зарплата для розрахунку пенсії — 13 423,28 грн.

За коефіцієнта 0,5 пенсія буде 2349 грн, за 1 — 4698 грн, за 3 — 14094 грн.

Тому при призначенні важливий не лише стаж, а й ваша зарплата: чим вона вища, тим вищою буде пенсія.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики України заявляють, що український уряд планує проведення масштабної індексації пенсій на тлі інфляції у 2024 році. Однак, від таких намірів можуть відмовитися за однієї умови.

Як зазначила голова Мінсоцполітики, у період воєнного стану кабінет міністрів України має повне право не проводити перегляду рівня пенсій, однак поки що такий варіант не розглядають.