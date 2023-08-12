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Какие критерии учитывают при расчете пенсии: от чего зависит размер выплаты

12 августа 2023 01:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Какие критерии учитывают при расчете пенсии: от чего зависит размер выплаты
Пенсионное удостоверение и гривны. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Пенсионном фонде сообщают, что размер пенсии зависит от двух критериев: это стаж официальной работы и личный коэффициент, то есть насколько официальная зарплата человека была больше, равной или меньше средней по стране.

Может ли получиться так, что стажа много, а пенсия маленькая? Издание "На пенсии" дает ответ на этот вопрос.

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От чего зависит размер пенсии

Сообщается, что формула расчета такова: пенсия = средняя зарплата к моменту начисления пенсии х стаж х личный коэффициент.

  • Размер средней заработной платы. Это показатель средней заработной платы в Украине за три года, предшествовавших назначению пенсии, и с которой уплачены страховые взносы.
  • Индивидуальный коэффициент зарплаты — сумма соотношений зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине. Он рассчитывается путем соотношения суммы получаемой зарплаты к размеру средней зарплаты за соответствующий месяц. Сумма коэффициентов заработной платы делится на страховой стаж за месяцы, учтенные для определения коэффициента заработной платы.
  • Коэффициент страхового стажа — количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и поделено на 12. То есть количество лет стажа необходимо умножить на 0,01.

Иными словами, один год стажа дает только 1% пенсии, а личный коэффициент вы можете увеличить в 3 — 5 раз.

Например, рассчитаем пенсию для трех пенсионеров с одинаковым стажем — 35 лет, но с разными личными коэффициентами: 0,5, 1 и 3.

По последним данным Пенсионного фонда, средняя зарплата для расчета пенсии — 13 423,28 грн.

При коэффициенте 0,5 пенсия будет 2349 грн, за 1 — 4698 грн, за 3 — 14094 грн.

Поэтому при назначении важен не только стаж, но и ваша зарплата: чем она выше, тем выше будет пенсия.

Напомним, в Министерстве социальной политики заявляют, что украинское правительство планирует проведение масштабной индексации пенсий на фоне инфляции в 2024 году. Однако от таких намерений могут отказаться при одном условии.

Как отметила глава Минсоцполитики, в период военного положения кабинет министров Украины имеет полное право не проводить пересмотр уровня пенсий, однако пока такой вариант не рассматривают.

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