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Які населені пункти планують відновити 2023 року: названо п'ять областей

11 серпня 2023 02:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Які населені пункти планують відновити 2023 року: названо п'ять областей
Постраждалий будинок від російських окупантів. Фото: Олена Гром
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Кабінет міністрів України виділить гроші для відбудови населених пунктів в п'ятьох областях, що постраждали під час окупації. Зокрема йдеться про відновлення багатоповерхівок, вокзалів, доріг та інших об'єктів.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

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Гончаренко зазначив, що цьогоріч уряд планує виділити на відбудову 3 350 117,005 тис. грн. Однак загальна вартість — 9 978 047,105 тис. грн. Розгляд питання перенесли на наступне засідання Бюджетного комітету Ради.

Таким чином спершу планується провести роботи з відбудови в:

  • селищі Бородянка на Київщині — виділять 51 300 тис. грн на відновлення повністю відділення Укрпошти, частково відбудову корпусу Бородянського аграрного ліцею та гуртожитку, Бородянського палацу культури, будівлю центру зайнятості, 29 багатоповерхівок та ін;
  • місті Тростянець на Сумщині — відновлять повністю залізничний вокзал (178 197 тис. грн), площу 40-ї Армії (260 006 тис. грн), дві ділянки автомобільної дороги Суми-Полтава (185 094 та 40 000 тис. грн);
  • селі Циркуни на Харківщині — виділять 76,5 тис. грн на відбудову будівлі сільради, лікарні, дитсадка та ліцею. Однак приблизна вартість робіт — 1 092 000 тис. грн;
  • селі Посад-Покровське на Херсонщині — виділять 646 558 тис. грн на відновлення дитсадка, амбулаторії, приватних житлових будинків, комунікації та ділянки доріг. В цілому на це планують витратити 3 101 907 тис. грн;
  • селі Ягідне на Чернігівщині — виділять 188 000 тис. грн на відбудову клубу-бібліотеки, місцевої школи, багатоквартирних та приватних будинків. Однак загальна вартість робіт — 404 000 тис. грн.
Затверджений перелік об'єктів для відбудови. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
Затверджений перелік об'єктів для відбудови. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
Затверджений перелік об'єктів для відбудови. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Нагадаємо, що Миколаївська область потерпала від ворожих обстрілів з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після деокупації півдня інтенсивність ударів зменшилася, тож з'явилася можливість відбудови. Наразі регіон є одним з лідерів за відновленням.

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