Які населені пункти планують відновити 2023 року: названо п'ять областей

Постраждалий будинок від російських окупантів. Фото: Олена Гром

Кабінет міністрів України виділить гроші для відбудови населених пунктів в п'ятьох областях, що постраждали під час окупації. Зокрема йдеться про відновлення багатоповерхівок, вокзалів, доріг та інших об'єктів.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

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Гончаренко зазначив, що цьогоріч уряд планує виділити на відбудову 3 350 117,005 тис. грн. Однак загальна вартість — 9 978 047,105 тис. грн. Розгляд питання перенесли на наступне засідання Бюджетного комітету Ради.

Таким чином спершу планується провести роботи з відбудови в:

селищі Бородянка на Київщині — виділять 51 300 тис. грн на відновлення повністю відділення Укрпошти, частково відбудову корпусу Бородянського аграрного ліцею та гуртожитку, Бородянського палацу культури, будівлю центру зайнятості, 29 багатоповерхівок та ін;

на відновлення повністю відділення Укрпошти, частково відбудову корпусу Бородянського аграрного ліцею та гуртожитку, Бородянського палацу культури, будівлю центру зайнятості, 29 багатоповерхівок та ін; місті Тростянець на Сумщині — відновлять повністю залізничний вокзал ( 178 197 тис. грн ), площу 40-ї Армії ( 260 006 тис. грн ), дві ділянки автомобільної дороги Суми-Полтава ( 185 094 та 40 000 тис. грн );

), площу 40-ї Армії ( ), дві ділянки автомобільної дороги Суми-Полтава ( та ); селі Циркуни на Харківщині — виділять 76,5 тис. грн на відбудову будівлі сільради, лікарні, дитсадка та ліцею. Однак приблизна вартість робіт — 1 092 000 тис. грн ;

на відбудову будівлі сільради, лікарні, дитсадка та ліцею. Однак приблизна вартість робіт — ; селі Посад-Покровське на Херсонщині — виділять 646 558 тис. грн на відновлення дитсадка, амбулаторії, приватних житлових будинків, комунікації та ділянки доріг. В цілому на це планують витратити 3 101 907 тис. грн ;

на відновлення дитсадка, амбулаторії, приватних житлових будинків, комунікації та ділянки доріг. В цілому на це планують витратити ; селі Ягідне на Чернігівщині — виділять 188 000 тис. грн на відбудову клубу-бібліотеки, місцевої школи, багатоквартирних та приватних будинків. Однак загальна вартість робіт — 404 000 тис. грн.

Затверджений перелік об'єктів для відбудови. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Затверджений перелік об'єктів для відбудови. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Затверджений перелік об'єктів для відбудови. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Нагадаємо, що Миколаївська область потерпала від ворожих обстрілів з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після деокупації півдня інтенсивність ударів зменшилася, тож з'явилася можливість відбудови. Наразі регіон є одним з лідерів за відновленням.