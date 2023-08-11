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Какие населенные пункты планируют восстановить в 2023 году: названы пять областей

11 августа 2023 02:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Какие населенные пункты планируют восстановить в 2023 году: названы пять областей
Пострадавший дом от русских оккупантов. Фото: Елена Гром
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Кабинет министров Украины выделит деньги для восстановления населенных пунктов в пяти областях, пострадавших во время оккупации. В частности, речь идет о восстановлении многоэтажек, вокзалов, дорог и других объектов.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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Гончаренко отметил, что в этом году правительство планирует выделить на восстановление 3350117,005 тыс. грн. Однако общая стоимость — 9 978 047,105 тыс. грн. Рассмотрение вопроса перенесли на следующее заседание Бюджетного комитета Совета.

Таким образом, сначала планируется провести работы по восстановлению в:

  • поселке Бородянка в Киевской области — выделят 51 300 тыс. грн на восстановление полностью отделения Укрпочты, частично восстановление корпуса Бородянского аграрного лицея и общежития, Бородянского дворца культуры, здание центра занятости, 29 многоэтажек и др.;
  • городе Тростянец Сумской области — восстановят полностью железнодорожный вокзал (178 197 тыс. грн), площадь 40-й Армии (260 006 тыс. грн), два участка автомобильной дороги Сумы-Полтава (185 094 и 40 000 тыс. грн);
  • селе Циркуны в Харьковской области — выделят 76,5 тыс. грн на восстановление здания сельсовета, больницы, детсада и лицея. Однако приблизительная стоимость работ — 1 092 000 тыс. грн;
  • селе Посад-Покровское в Херсонской области — выделят 646 558 тыс. грн на восстановление детсада, амбулатории, частных жилых домов, коммуникации и участки дорог. В целом на это планируют потратить 3 101 907 тыс. грн;
  • селе Ягодное в Черниговской области — выделят 188 000 тыс. грн на восстановление клуба-библиотеки, местной школы, многоквартирных и частных домов. Однако общая стоимость работ — 404 000 тыс. грн.
Утвержден список объектов для восстановления. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
Утвержден список объектов для восстановления. Фото: t.me/oleksiihoncharenko
Утвержден список объектов для восстановления. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, что Николаевская область страдала от вражеских обстрелов с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. После деоккупации юга интенсивность ударов уменьшилась, так что появилась возможность восстановления. В настоящее время регион является одним из лидеров по восстановлению.

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