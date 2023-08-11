Какие населенные пункты планируют восстановить в 2023 году: названы пять областей

Пострадавший дом от русских оккупантов. Фото: Елена Гром

Кабинет министров Украины выделит деньги для восстановления населенных пунктов в пяти областях, пострадавших во время оккупации. В частности, речь идет о восстановлении многоэтажек, вокзалов, дорог и других объектов.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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Какие населенные пункты планируют восстановить в первую очередь

Гончаренко отметил, что в этом году правительство планирует выделить на восстановление 3350117,005 тыс. грн. Однако общая стоимость — 9 978 047,105 тыс. грн. Рассмотрение вопроса перенесли на следующее заседание Бюджетного комитета Совета.

Таким образом, сначала планируется провести работы по восстановлению в:

поселке Бородянка в Киевской области — выделят 51 300 тыс. грн на восстановление полностью отделения Укрпочты, частично восстановление корпуса Бородянского аграрного лицея и общежития, Бородянского дворца культуры, здание центра занятости, 29 многоэтажек и др.;

на восстановление полностью отделения Укрпочты, частично восстановление корпуса Бородянского аграрного лицея и общежития, Бородянского дворца культуры, здание центра занятости, 29 многоэтажек и др.; городе Тростянец Сумской области — восстановят полностью железнодорожный вокзал ( 178 197 тыс. грн ), площадь 40-й Армии ( 260 006 тыс. грн ), два участка автомобильной дороги Сумы-Полтава ( 185 094 и 40 000 тыс. грн );

), площадь 40-й Армии ( ), два участка автомобильной дороги Сумы-Полтава ( и ); селе Циркуны в Харьковской области — выделят 76,5 тыс. грн на восстановление здания сельсовета, больницы, детсада и лицея. Однако приблизительная стоимость работ — 1 092 000 тыс. грн ;

на восстановление здания сельсовета, больницы, детсада и лицея. Однако приблизительная стоимость работ — ; селе Посад-Покровское в Херсонской области — выделят 646 558 тыс. грн на восстановление детсада, амбулатории, частных жилых домов, коммуникации и участки дорог. В целом на это планируют потратить 3 101 907 тыс. грн ;

на восстановление детсада, амбулатории, частных жилых домов, коммуникации и участки дорог. В целом на это планируют потратить ; селе Ягодное в Черниговской области — выделят 188 000 тыс. грн на восстановление клуба-библиотеки, местной школы, многоквартирных и частных домов. Однако общая стоимость работ — 404 000 тыс. грн.

Утвержден список объектов для восстановления. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Утвержден список объектов для восстановления. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Утвержден список объектов для восстановления. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Напомним, что Николаевская область страдала от вражеских обстрелов с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. После деоккупации юга интенсивность ударов уменьшилась, так что появилась возможность восстановления. В настоящее время регион является одним из лидеров по восстановлению.