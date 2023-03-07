Які переваги та недоліки механізму державної компенсації втраченого через війну житла

Держава має намір компенсувати українцям втрачене через війну житло

В кінці лютого Верховна Рада ухвалила закон щодо механізму компенсації за житло, зруйноване чи пошкоджене під час війни (законопроєкт №7198).

Законом запроваджується компенсація за зруйноване та пошкоджене після 24 лютого 2022 року нерухоме майно — житлові будинки, квартири, будинки садибного типу, інші житлові приміщення, недобудоване житло, де зведені несучі та зовнішні конструкції, а також спільне майно багатоквартирного будинку.

Новини.LIVE запитали експертів про переваги та недоліки механізму державної компенсації втраченого через війну житла.

Плюси і мінуси механізму компенсації

Серед аспектів, що можуть вплинути на ефективність реалізації програми компенсацій, — відсутність визначених строків, упродовж яких постраждалі можуть очікувати на отримання компенсацій.

Також наразі немає ясності щодо методики оцінювання вартості пошкодженого майна, обліку черговості надходження заяв, порядку розрахунку і черговості виплати компенсації.

Попри те, що законом передбачено надання компенсації як за зруйноване, так і за пошкоджене житло, наразі незрозуміло, яким чином буде отримуватись відшкодування особами, які вже самостійно провели ремонтні роботи чи купили інше житло замість знищеного, зазначає молодша юристка юридичної фірми "Саєнко Харенко" Анастасія Марущак.

Оскільки закон не визначає фінансування облаштування придбаних чи побудованих за рахунок компенсації помешкань, доведеться здійснювати такі дії за власний кошт. У такому випадку доцільно було б передбачити можливість надання грошових коштів для проведення косметичних ремонтних робіт, якщо вартість придбаної за житловим сертифікатом нерухомості нижча за номінал такого сертифікату. Зокрема, таким чином можна було б фінансувати "ремонт від забудовника", додатково стимулюючи будівельну галузь економіки, вважає юристка.

Позитивом є фінансування компенсацій через механізм надання житлових сертифікатів. Це, зокрема, сприятиме розвитку будівельної галузі. Однак лише у тому випадку, якщо передбачене фінансування здійснюватиметься своєчасно за чітким та зрозумілим у першу чергу для самих забудовників алгоритмом. Інакше подібна інвестиція забудовника буде доволі ризикованою, а механізм компенсації залишиться лише на папері, застерігає Анастасія Марущак.

Закон визначає привабливу можливість використання декількох житлових сертифікатів, які належать одному або більше громадянам України, для придбання одного об’єкта нерухомості. Такий варіант може стати для багатьох більш вигідним, аніж пошук додаткових коштів, за наявності бажання чи потреби придбати житло дорожче за номінал одного житлового сертифікату.

У законі встановлено невеликий строк для розгляду заяви про отримання компенсації — 30 днів, що є позитивом, зазначає Ірина Плискань з адвокатського бюро "Ірини Плискань". Натомість нічого не сказано про те, впродовж якого часу така компенсація буде реально надана, тобто відбудеться укладення договору про фінансування будівництва або перерахування заявнику коштів.

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Про те, чи отримають українці компенсації за зруйноване під час війни житло, — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE