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Каковы преимущества и недостатки механизма государственной компенсации утраченного из-за войны жилья

7 марта 2023 21:41
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Государство намерено компенсировать украинцам утраченное из-за войны жилье
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

В конце февраля Верховная Рада приняла закон о механизме компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время войны (законопроект №7198).

Законом вводится компенсация за разрушенное или поврежденное после 24 февраля 2022 года недвижимое имущество — жилые дома, квартиры, дома усадебного типа, другие жилые помещения, недостроенное жилье, где возведены несущие и внешние конструкции, а также совместное имущество многоквартирного дома.

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Новини.LIVE спросили экспертов о преимуществах и недостатках механизма государственной компенсации утраченного из-за войны жилья.

Плюсы и минусы механизма компенсации

Среди аспектов, которые могут повлиять на эффективность реализации программы компенсаций, — отсутствие определенных сроков, в течение которых пострадавшие могут ожидать получения компенсаций.

Также пока нет ясности относительно методики оценки стоимости поврежденного имущества, учета очередности поступления заявлений, порядка расчета и очередности выплаты компенсации.

Несмотря на то, что законом предусмотрено предоставление компенсации как за разрушенное, так и за поврежденное жилье, непонятно, каким образом будет получаться возмещение лицами, которые уже самостоятельно провели ремонтные работы или купили другое жилье вместо уничтоженного, отмечает младший юрист юридической фирмы "Саенко Харенко" Анастасия Марущак.

Поскольку закон не определяет финансирование обустройства приобретенных или построенных за счет компенсации помещений, придется совершать такие действия за свой счет. В таком случае целесообразно было бы предусмотреть возможность предоставления денежных средств для проведения косметических ремонтных работ, если стоимость приобретенной по жилищному сертификату недвижимости ниже номинала такого сертификата. В частности, таким образом можно было бы финансировать ремонт от застройщика, дополнительно стимулируя строительную отрасль экономики, считает юрист.

Позитивом является финансирование компенсаций через механизм предоставления жилищных сертификатов. Это, в частности, будет способствовать развитию строительной отрасли. Однако только в том случае, если предусмотренное финансирование будет осуществляться своевременно по четкому и понятному для самих застройщиков алгоритму. Иначе подобная инвестиция застройщика будет достаточно рискованной, а механизм компенсации останется только на бумаге, предостерегает Анастасия Марущак.

Закон определяет привлекательную возможность использования нескольких жилых сертификатов, принадлежащих одному или более гражданам Украины для приобретения одного объекта недвижимости. Такой вариант может стать для многих более выгодным, чем поиск дополнительных средств, при наличии желания или необходимости приобрести жилье дороже номинала одного жилищного сертификата.

В законе установлен небольшой срок для рассмотрения заявления о получении компенсации — 30 дней, что является позитивом, отмечает Ирина Плискань из адвокатского бюро "Ирины Плискань". Но ничего не сказано о том, в течение какого времени такая компенсация будет реально предоставлена, то есть состоится заключение договора о финансировании строительства или перечислении заявителю средств.
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О том, получат ли украинцы компенсации за разрушенное во время войны жилье, читайте в авторском материале Новини.LIVE.

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