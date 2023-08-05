Який дохід потрібно мати, щоб отримати субсидію

Пенсіонер у кріслі зі смартфоном. Фото: Shutterstock

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм та нормативів та обсягом обов’язкового платежу.

Про це нагадали в Пенсійному фонді.

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За словами фахівців, право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, які проживають у житлових приміщеннях (будинках чи квартирах).

Як правильно розрахувати субсидію

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм та нормативів та обсягом обов’язкового платежу.

Зокрема, для призначення субсидії витрати на житлово-комунальні послуги мають перевищувати у середньому 15 відсотків щомісячного сукупного доходу.

"Відповідно до п. 90 абзац 3 Постанови Кабінету Міністрів України №848 від 21.10. 1995 року громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати орган Пенсійного фонду України про виникнення обставин, зокрема – зміни соціального статусу членів домогосподарства. Представник житлово-комунальних послуг має надавати всю необхідну інформацію до Фонду незалежно від форм власності", — підсумували у ПФУ.

За яких умов позбавляють субсидії

У нашій країні залишитися без допомоги від держави на оплату комуналки можна за таких умов:

Наявна заборгованість за комунальні послуги

У випадку, якщо людина не оплачує послуги, ЖЕКи разом з ОСББ передають інформацію до Управлінь соцзахисту населення щомісяця до 10 числа. При цьому борг не нараховують у разі наявності документального підтвердження про затримку заробітної плати чи пенсії, через що не було змоги вчасно зробити платіж. Якщо субсидію скасували, її можна поновити, погасивши борг чи уклавши договір на його реструктуризацію.

Зміна місця проживання

Субсидію встановлюють та розраховують її розмір для конкретно визначеної нерухомості.

Неточний розмір доходу

За результатом фінмоніторингу, фахівці виявляють розбіжності у вказаній інформації та реальних цифрах. Якщо людина здійснює дорогі покупки, має депозит у понад 50 тисяч гривень, площа квартири перевищує норму у 130 кв. м або площа будинку понад 230 кв. м — все це можуть дізнатися тепер дистанційно та позбавити допомоги недобросовісного громадянина.

Смерть громадянина

Виплати скасовують у разі смерті особи, якій надавалася допомога.

Раніше ми вже повідомляли, мешканцям Херсонської області за час російської окупації нараховувалися соціальні виплати. Люди зможуть їх отримати у відділеннях Укрпошти.