Какой доход нужно иметь, чтобы получить субсидию

Пенсионер в кресле со смартфоном. Фото: Shutterstock

Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в рамках социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

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По словам специалистов, право на получение жилищной субсидии имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины, проживающие в жилых помещениях (домах или квартирах).

Как правильно рассчитать субсидию

Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг в рамках социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.

В частности, для назначения субсидии расходы на жилищно-коммунальные услуги должны превышать в среднем 15 процентов ежемесячного совокупного дохода.

"В соответствии с п. 90 абзац 3 Постановления Кабинета Министров Украины №848 от 21.10. 1995 г. гражданин, которому назначена жилищная субсидия, обязан в течение 30 календарных дней проинформировать орган Пенсионного фонда Украины о возникновении обстоятельств, в частности – изменения социального статуса членов домохозяйства. Представитель жилищно-коммунальных услуг должен предоставлять всю необходимую информацию в Фонд независимо от форм собственности", — подытожили в ПФУ.

При каких условиях лишают субсидии

В нашей стране остаться без помощи от государства на оплату коммуналки можно при следующих условиях:

Имеющаяся задолженность за коммунальные услуги

В случае, если человек не оплачивает услуги, ЖЭКи вместе с ОСМД передают информацию в Управления соцзащиты населения ежемесячно до 10 числа. При этом долг не начисляют при наличии документального подтверждения о задержке заработной платы или пенсии, из-за чего не было возможности вовремя произвести платеж. Если субсидия была отменена, ее можно возобновить, погасив долг или заключив договор на его реструктуризацию.

Смена места жительства

Субсидию устанавливают и рассчитывают ее размер конкретно определенной недвижимости.

Неточный размер дохода

По результату финмониторинга, специалисты выявляют разногласия в указанной информации и реальных цифрах. Если человек совершает дорогие покупки, имеет депозит более 50 тысяч гривен, площадь квартиры превышает норму в 130 кв. м или площадь дома свыше 230 кв. м – все это могут узнать теперь дистанционно и лишить помощи недобросовестного гражданина.

Смерть гражданина

Выплаты отменяют в случае смерти лица, которому оказывалась помощь.

Ранее мы уже сообщали, жителям Херсонской области за время российской оккупации начислялись социальные выплаты. Люди смогут получить их в отделениях Укрпочты.