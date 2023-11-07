Який курс долара чекає на українців у 2024 році — відповідь економіста

Пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Після рішення Національного банку України про перехід до керованого гнучого курсу, долар не залишатиметься на тому рівні, що був зазвичай. Тепер він буде коливатися.

Про це розповів економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло у коментарі 24 каналу.

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"Втім, коливання, на мою думку, не будуть значними. Крім того, курс на готівковому ринку теж коливатиметься в розумних межах", — сказав економіст.

Наразі, станом на 7 листопада, офіційний курс долара за НБУ становить 36,04 грн. Минулого тижня він був на рівні 36,26 грн за долар.

За словами Жаліла, після впровадження лібералізації курсу буде зближення готівкового та безготівкового курсів.

"Якщо раніше коливання безготівкового курсу були більш автономні щодо коливань готівкового, то зараз готівковий курс можливо буде більше реагувати на коливання безготівкового", — зазначив він.

Економіст запевнив, що коливання ціни за долар будуть в межах однієї гривні, не більше.

А на готівковому ринку купівля долара зберігається на рівні 37,2-37,6 грн, а продаж 37,7-37,9 грн.

Нагадаємо, що в українських банках продовжує дешевшати долар. Натомість дещо укріпилися позиції євро. Європейська валюта трохи здорожчала в українських банках.