Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Який курс долара чекає на українців у 2024 році — відповідь економіста arrow

Який курс долара чекає на українців у 2024 році — відповідь економіста

7 листопада 2023 19:27
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Який курс долара чекає на українців у 2024 році — відповідь економіста
Пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Після рішення Національного банку України про перехід до керованого гнучого курсу, долар не залишатиметься на тому рівні, що був зазвичай. Тепер він буде коливатися.

Про це розповів економіст, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло у коментарі 24 каналу.

Читайте також:

Прогноз курсу долара в Україні у 2024 році

"Втім, коливання, на мою думку, не будуть значними. Крім того, курс на готівковому ринку теж коливатиметься в розумних межах", — сказав економіст.

Наразі, станом на 7 листопада, офіційний курс долара за НБУ становить 36,04 грн. Минулого тижня він був на рівні 36,26 грн за долар.

За словами Жаліла, після впровадження лібералізації курсу буде зближення готівкового та безготівкового курсів.

"Якщо раніше коливання безготівкового курсу були більш автономні щодо коливань готівкового, то зараз готівковий курс можливо буде більше реагувати на коливання безготівкового", — зазначив він.

Економіст запевнив, що коливання ціни за долар будуть в межах однієї гривні, не більше.

А на готівковому ринку купівля долара зберігається на рівні 37,2-37,6 грн, а продаж 37,7-37,9 грн.

Нагадаємо, що в українських банках продовжує дешевшати долар. Натомість дещо укріпилися позиції євро. Європейська валюта трохи здорожчала в українських банках.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі