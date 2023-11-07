Какой курс доллара ждет украинцев в 2024 году — ответ экономиста

Пункт обмен валюты. Фото: Новини.LIVE

После решения Национального банка Украины о переходе к управляемому гибкому курсу доллар не будет оставаться на том уровне, что был обычно. Теперь он будет колебаться.

Об этом рассказал экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило в комментарии 24 канала.

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"Впрочем, колебания, по моему мнению, не будут значительными. Кроме того, курс на наличном рынке тоже будет колебаться в разумных пределах", — сказал экономист.

По состоянию на 7 ноября, официальный курс доллара по НБУ составляет 36,04 грн. На прошлой неделе он был на уровне 36,26 грн за доллар.

По словам Жалила, после введения либерализации курса будет сближение наличного и безналичного курсов.

"Если раньше колебания безналичного курса были более автономны по отношению к колебаниям наличного, то сейчас наличный курс возможно будет больше реагировать на колебания безналичного", — отметил он.

Экономист заверил, что колебания цены за доллар будут в пределах одной гривны, не больше.

А на наличном рынке покупка доллара сохраняется на уровне 37,2-37,6 грн, а продажа 37,7-37,9 грн.

Напомним, что в украинских банках продолжает дешеветь доллар. В свою очередь несколько укрепились позиции евро. Европейская валюта немного подорожала в украинских банках.