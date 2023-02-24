Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Яких втрат зазнали російські мільярдери за рік війни рф проти України: дослідження ЗМІ arrow

Яких втрат зазнали російські мільярдери за рік війни рф проти України: дослідження ЗМІ

24 лютого 2023 17:38
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Втрати російських мільярдерів за рік війни в Україні — статистика на 24 лютого
За рік війни найбагатші росіяни втратили $67 мільярдів статків
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

За рік великої війни росії проти України 23 російські мільярдери, які входили до 500 найбагатших людей світу втратили 67 мільярдів доларів або 20% від своїх сукупних статків.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Падіння статків російських мільярдерів через війну

Станом на 23 лютого 2022 року 23 російські мільярдери, які входили до топ-500 найбагатших людей світу, мали загальний статок у 339 мільярдів доларів.

Падіння статків на 20% понад у чотири рази перевищує втрату статків, ніж у решти мільярдерів, які входять до списку Bloomberg Billionaires Index.

Хто втратив найбільше

Найбільше втратив Олексій Мордашов, основний власник ПАТ "Северсталь", одного з найбільших виробників сталі в росії. З моменту вторгнення рф в Україну його статки скоротились на 6,7 млрд доларів. З оцінкою в 19,8 млрд доларів він все ще залишається четвертою найбагатшою людиною у росії.

Другий за величиною падіння — інший металургійний магнат Володимир Лісін. Голова правління ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" за минулий рік втратив 5,8 млрд доларів, скоротивши статки до 20,5 млрд доларів.

Натомість Андрій Гур’єв з початку війни заробив 2,1 млрд доларів завдяки стрибку курсу акцій ПАТ "ФосАгро", одного з найбільших виробників фосфорних добрив у Європі. 

"Проте аналіз ультрабагатих російських верств населення свідчить про те, що кілька раундів розрізнених санкцій з боку США, Великобританії та Європейського Союзу мали обмежений довгостроковий ефект. Насправді сукупний капітал мільярдерів досяг дна лише через кілька тижнів після вторгнення, знизившись на 92 млрд доларів до 248 млрд доларів 9 березня 2022 року", — зазначає агентство.

Звичайно, санкції зачепили й інші больові точки. Зокрема, Роман Абрамович був змушений виставити на продаж своє дороге майно в Лондоні, включно з футбольним клубом "Челсі". 

Михайло Фрідман розповів, що був "шокований" після пояснення адвоката, що санкції означають заборону на поїздки та замороження рахунків. У квітні Іспанія за розпорядженням США конфіскувала 78-метрову суперяхту Віктора Вексельберга на суму 90 мільйонів доларів США.

Також нещодавно влада США розшукувала предмети мистецтва, які купували або продавали надбагаті російські магнати. 

Абрамович, Вексельберг і Андрій Мельниченко були серед тих, хто був названий у повістках федеральних прокурорів у Нью-Йорку, які вимагали документацію аукціонних будинків елітного класу.

Нагадаємо, війна росії проти України не оминула статки найбагатших українських мільярдерів. Зокрема, п'ятий президент Петро Порошенко втратив статус мільярдера.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

18:00 Вихваляли окупантів і підтримували війну: СБУ викрила ворожих агітаторів

Ексклюзив

18:00 Білорусія може виготовляти Шахеди для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

17:59 Німеччина передасть Україні додаткові танки Leopard

17:53 Зеленський розповів, що вважає остаточною перемогою

17:52 "Лютий. Рік незламності": розпочалася пресконференція Зеленського з нагоди річниці великої війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:45 Виплати за поранення: хто з військових може отримати та які документи потрібні

17:41 В окупованому Маріуполі планується запровадити вивчення теології та "російської моралі" в університеті: деталі

Новина з відео

17:39 "Моє життя стало кращим": Шакіра випустила вже третю пісню про розставання з Піке

17:30 Скандал в Одесі: співробітників університету внутрішніх справ звільнили за знущання з курсанта

17:25 "Потужний сигнал агресору": Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги

Ексклюзив

18:00 Білорусія може виготовляти Шахеди для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Новина з відео

17:39 "Моє життя стало кращим": Шакіра випустила вже третю пісню про розставання з Піке

Новина з відео

17:12 Джулія Робертс, Барбра Стрейзанд, Метт Деймон та інші знаменитості звернулись до українців

Новина з відео

16:42 Лобода презентувала патріотичний кліп, в якому влаштувала танці у костюмах з музею

Новина з відео

16:17 Несподіване тріо: Полякова, Трінчер та Позитив презентували спільну пісню "Шлях до перемоги"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:00 Зернова ініціатива: обсяг експорту в порівнянні з минулим тижнем зменшився вдвічі

Новина з відео

15:36 На Одещині затримали "смотрящих" кримінального авторитета  "Лавасогли-Батумського"

Новина з відео

14:50 Під прицілом російських снайперів: Дмитро Комаров побував на кордоні України з рф

Новина з відео

14:25 Гітарист гурту ABBA підтримав українців біля будівлі парламенту Швеції

Новина з відео

14:23 ​​​​​​​Зеленський зустрівся із Моравецьким: деталі візиту польського прем'єра

Ексклюзив

18:00 Білорусія може виготовляти Шахеди для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

Рік великої війни

12:00 Брехали, брешуть і брехатимуть: як росія намагалася переконати світ у тому, що не нападе на Україну

Рік великої війни

11:49 Герої не вмирають: в Одесі вшанували пам’ять захисників України

09:03 ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ

Рік великої війни

08:20 Як бізнес в Україні пережив перший рік війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

07:23 Як змінилося ставлення до Усика та Ломаченка за рік війни

Рік великої війни

07:15 Знаменитості, які захищають Україну в лавах ЗСУ від окупантів

Рік великої війни

06:31 З кров'ю, втратами, але зі здобутками: Україна вже рік захищається від терористичної росії

Рік великої війни

06:00 Нова війна за старими правилами: як за рік змінилися дві армії

Рік великої війни

18:20 "Війна в Україні створила потужну армію і президента. Можливо, занадто потужного Зеленського. Але це добре", — Олександр Мотиль

Актуальне по темі

None 24 Лютий 18:01

Вихваляли окупантів і підтримували війну: СБУ викрила ворожих агітаторів

None 24 Лютий 17:57

Білорусія може виготовляти Шахеди для росіян: воєнний експерт Андрій Савченко

None 24 Лютий 17:57

Німеччина передасть Україні додаткові танки Leopard

None 24 Лютий 17:56

Зеленський розповів, що вважає остаточною перемогою

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB