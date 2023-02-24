Потери российских миллиардеров за год войны в Украине — статистика на 24 февраля

Какие потери понесли российские миллиардеры за год войны рф против Украины: исследование СМИ
За год великой войны россии против Украины 23 российских миллиардера, входивших в 500 самых богатых людей мира потеряли 67 миллиардов долларов или 20% от своего совокупного состояния.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Падение состояния российских миллиардеров из-за войны
По состоянию на 23 февраля 2022 года 23 российских миллиардера, входивших в топ-500 самых богатых людей мира, имели общее состояние в 339 миллиардов долларов.
Падение состояния на 20% более чем в четыре раза превышает потерю состояния, чем у остальных миллиардеров, входящих в список Bloomberg Billionaires Index.
Кто потерял больше всего
Больше потерял Алексей Мордашов, основной владелец ПАО "Северсталь", одного из крупнейших производителей стали в россии. С момента вторжения россии в Украину его состояние сократилось на 6,7 млрд долларов. С отметкой в 19,8 млрд долларов он все еще остается четвертым самым богатым человеком в россии.
Второй по величине падения — другой металлургический магнат Владимир Лисин. Председатель правления ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" за прошлый год потерял 5,8 млрд долларов, сократив состояние до 20,5 млрд долларов.
Андрей Гурьев с начала войны заработал 2,1 млрд долларов благодаря скачку курса акций ПАО "ФосАгро", одного из крупнейших производителей фосфорных удобрений в Европе.
"Однако анализ ультра богатых российских слоев населения свидетельствует, что несколько раундов разрозненных санкций со стороны США, Великобритании и Европейского Союза имели ограниченный долгосрочный эффект. На самом деле, общий капитал миллиардеров достиг дна всего через несколько недель после вторжения, снизив 92 миллиарда долларов до 248 миллиардов долларов 9 марта 2022 года", — отмечает агентство.
Конечно, санкции затронули и другие болевые точки. В частности, Роман Абрамович был вынужден выставить на продажу свое дорогое имущество в Лондоне, включая футбольный клуб "Челси".
Михаил Фридман рассказал, что был "шокирован" после объяснения адвоката, что санкции означают запрет на поездки и замораживание счетов. В апреле Испания по распоряжению США конфисковала 78-метровую супер яхту Виктора Вексельберга на сумму 90 миллионов долларов США.
Также недавно власти США разыскивали предметы искусства, которые покупали или продавали сверхбогатые российские магнаты.
Абрамович, Вексельберг и Андрей Мельниченко были среди названных в повестках федеральных прокуроров в Нью-Йорке, требовавших документацию аукционных домов элитного класса.
Напомним, война россии против Украины не обошла состояние самых богатых украинских миллиардеров. В частности, пятый президент Петр Порошенко лишился статуса миллиардера.