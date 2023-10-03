Яким буде врожай у 2023 році: прогноз Кабміну

Засідання Кабінету Міністрів України. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Згідно з прогнозами Міністерства аграрної політики, очікується, що врожай поточного року перевищить 79 млн тонн, що на 10% більше за показники минулого року. На цей час вже зібрано близько 42 млн тонн зернових та олійних культур.

Про це повідомив голова Кабміну Денис Шмигаль.

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За словами прем'єра, цей успіх є результатом не лише сприятливих кліматичних умов, а й цілеспрямованої підтримки фермерів.

Також Шмигаль повідомив, що у 2023 році аграрії отримали кредитів на суму понад 33 млрд гривень за програмою "5-7-9", а загальна сума кредитування за всіма програмами перевищила 56 млрд гривень.

Крім того, проєкт державного бюджету на 2024 рік також передбачає надання ресурсів для підтримки аграрного сектору, включаючи доступні кредитні програми для бізнесу, грантові проєкти, а також компенсацію за придбання агротехніки українського виробництва.

"Крім того, 2 млрд грн спрямуємо на гуманітарне розмінування. Зокрема на компенсації при закупівлі аграріями послуг з розмінування на відкритих аукціонах", — додав Шмигаль.

Повідомлення Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, що жнива 2023-го завершилися. Одещина — лідер зі збору цьогорічного врожаю. Попри війну, аграрії регіону вже розпочали нову посівну. Втім через відсутність вологи змушені були зупинити роботу.