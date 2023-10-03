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Каким будет урожай в 2023 году: прогноз Кабмина

3 октября 2023 18:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Каким будет урожай в 2023 году: прогноз Кабмина
Заседание Кабинета министров Украины. Фото: t.me/Denys_Smyhal
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Согласно прогнозам Министерства аграрной политики, ожидается, что урожай текущего года превысит 79 млн тонн, что на 10% больше показателей прошлого года. На данный момент уже собрано близко 42 млн тонн зерновых и масличных культур. 

Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

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По словам премьера, этот успех является результатом не только благоприятных климатических условий, но и целенаправленной поддержки фермеров.

Также Шмыгаль сообщил, что в 2023 году аграрии получили кредитов на сумму свыше 33 млрд гривен по программе "5-7-9", а общая сумма кредитования по всем программам превысила 56 млрд гривен.

Кроме того, проект государственного бюджета на 2024 год также предполагает предоставление ресурсов для поддержки аграрного сектора, включая доступные кредитные программы для бизнеса, грантовые проекты, а также компенсации за приобретение агротехники украинского производства.

"Кроме того, 2 млрд грн направим на гуманитарное разминирование. В частности, на компенсации при закупке аграриями услуг по разминированию на открытых аукционах", — добавил Шмыгаль.

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Сообщение Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, что жатва 2023-го завершилась. Одесчина — лидер по сбору урожая этого года. Несмотря на войну, аграрии региона уже приступили к новой посевной. Впрочем, из-за отсутствия влаги вынуждены были остановить работу.

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