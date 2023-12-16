Відбудова України після війни: думки експертів

Якою має бути відбудова Україна після війни: аналіз
14 грудня в Києві пройшов перший Український Будівельний Конгрес, учасники якого обговорили відбудову України, а також — проблему повернення з-за кордону українців, без яких поновлення України неможливе.
Участь у ньому взяли представники влади та експерти із будівельної галузі, передають Новини.LIVE.
Зокрема, Михайло Подоляк — радник керівника Офісу Президента України, зазначив, що відновлення України — це не лише про новий візуальний вигляд міст, містечок, сіл після війни. Це також про нову філософію держави.
"Хто ми, чому ми такі, які наші цілі, куди ми йдемо, якими бачимо себе і що треба зробити, аби ми змогли таки реалізувати свій великий цивілізаційний потенціал", — сказав він у своїй презентації.
Вадим Свириденко, уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, додав, що відбудова має бути спрямована на покращення життя людей з інвалідністю та збільшення їхнього вкладу в життя суспільства.
Аби маломобільні групи населення могли безперешкодно пересуватися містом, мати доступ до будь-яких будівель, споруд та користуватися об’єктами громадської та транспортної інфраструктури.
"Враховуючи виклики сьогодення, інклюзивність будівель та споруд при будівництві має бути обов'язковою. На сьогодні переважна більшість об’єктів фізичного оточення і транспорту не є адаптованими для переміщення та користування ними маломобільних груп населення. У тому числі осіб з інвалідністю", — сказав Свириденко.
Нагадаємо, за даними Державного агентства, відновлення та розвитку інфраструктури України, на Київщині відбудують шість мостів, які були зруйновані через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Будівництво реалізується у співпраці з Великою Британією.
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