Відбудова України після війни: думки експертів

Учасники Українського Будівельного Конгресу. Фото: PR Batteries agency

14 грудня в Києві пройшов перший Український Будівельний Конгрес, учасники якого обговорили відбудову України, а також — проблему повернення з-за кордону українців, без яких поновлення України неможливе.

Участь у ньому взяли представники влади та експерти із будівельної галузі, передають Новини.LIVE.

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Зокрема, Михайло Подоляк — радник керівника Офісу Президента України, зазначив, що відновлення України — це не лише про новий візуальний вигляд міст, містечок, сіл після війни. Це також про нову філософію держави.

"Хто ми, чому ми такі, які наші цілі, куди ми йдемо, якими бачимо себе і що треба зробити, аби ми змогли таки реалізувати свій великий цивілізаційний потенціал", — сказав він у своїй презентації.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. Фото: PR Batteries agency

Вадим Свириденко, уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій, додав, що відбудова має бути спрямована на покращення життя людей з інвалідністю та збільшення їхнього вкладу в життя суспільства.

Аби маломобільні групи населення могли безперешкодно пересуватися містом, мати доступ до будь-яких будівель, споруд та користуватися об’єктами громадської та транспортної інфраструктури.

"Враховуючи виклики сьогодення, інклюзивність будівель та споруд при будівництві має бути обов'язковою. На сьогодні переважна більшість об’єктів фізичного оточення і транспорту не є адаптованими для переміщення та користування ними маломобільних груп населення. У тому числі осіб з інвалідністю", — сказав Свириденко.

Нагадаємо, за даними Державного агентства, відновлення та розвитку інфраструктури України, на Київщині відбудують шість мостів, які були зруйновані через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Будівництво реалізується у співпраці з Великою Британією.