Восстановление Украины после войны: мнения экспертов

Участники Украинского Строительного Конгресса. Фото: PR Batteries agency

14 декабря в Киеве прошел первый Украинский Строительный Конгресс, участники которого обсудили восстановление Украины, а также проблему возвращения из-за границы украинцев, без которых возобновление Украины невозможно.

Участие в нем приняли представители власти и эксперты по строительной отрасли, передают Новини.LIVE.

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В частности, Михаил Подоляк — советник руководителя Офиса Президента Украины, отметил, что восстановление Украины — это не только о новом визуальном виде городов, городков, сел после войны. Это тоже о новой философии государства.

"Кто мы, почему мы такие, каковы наши цели, куда мы идем, какими видим себя и что нужно сделать, чтобы мы смогли реализовать свой большой цивилизационный потенциал", — сказал он в своей презентации.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Фото: PR Batteries agency

Вадим Свириденко, уполномоченный Президента Украины по реабилитации участников боевых действий, добавил, что восстановление должно быть направлено на улучшение жизни людей с инвалидностью и увеличение их вклада в жизнь общества.

Чтобы маломобильные группы населения могли беспрепятственно передвигаться по городу, иметь доступ к любым зданиям, постройкам и пользоваться объектами общественной и транспортной инфраструктуры.

"Учитывая сегодняшние вызовы, инклюзивность зданий и сооружений при строительстве должна быть обязательной. На сегодняшний день подавляющее большинство объектов физического окружения и транспорта не адаптированы для перемещения и пользования ими маломобильных групп населения. В том числе лиц с инвалидностью", — сказал Свириденко.

Напомним, по данным Государственного агентства, восстановления и развития инфраструктуры Украины, в Киевской области отстроят шесть мостов, которые были разрушены из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Строительство реализуется в сотрудничестве с Великобританией.