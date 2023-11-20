Фінансова допомога Україні — Японія надасть 160 млн євро

Європейська валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Medina

Україна отримає від Японії ще більше фінансової допомоги. Йдеться про суму у 160 мільйонів євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram-каналі.

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Як зазначив очільник уряду, про додаткову суму фінансової допомоги йшлося під час зустрічі з головою Міністерства закордонних справ Японії Кійото Цуджі, очільником економічного відомства Кадзучіка Івата, а також представниками японського бізнесу.

За його словами, Японія виділить додаткові гроші для підтримки проєктів економічного відновлення країни. Йдеться про такі пріоритети з оперативного відновлення:

енергетика;

житло;

критична інфраструктура;

гуманітарне розмінування;

підтримка бізнесу.

Також Шмигаль наголосив, що український уряд зацікавлений у появі спільних з Японією підприємств, особливо — у сфері переробної промисловості. Окрім того, важливе співробітництво у галузях агропромислового комплексу, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ-сфери.

"Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України... Вдячний японській делегації за сьогоднішню місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови", — написав Денис Шмигаль.

Своєю чергою, міністри запевнили у незмінній позиції Японії щодо підтримки України, додав очільник уряду.

Джерело: скриншот Telegram Дениса Шмигаля

Що ще варто знати

Нагадаємо, Японія запровадила санкції проти 17 громадян РФ і семи українських колаборантів. Також під санкції японського уряду підпали військові підприємства та науково-дослідні установи.

Раніше повідомлялося, що глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що допомога Україні від Сполучених Штатів Америки може зменшитись. За його словами, на тлі цього країни ЄС повинні бути готовими продовжувати підтримувати Київ.

Також ми писали, що США підтвердили, що надали Україні перелік реформ з метою прискорення процесу інтеграції країни до Євросоюзу. Цей перелік було передано під час багатосторонніх консультацій на координаційній платформі донорів для України у Брюсселі.