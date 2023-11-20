Финансовая помощь Украине — Япония предоставит 160 млн евро

Европейская валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Medina

Украина получит от Японии еще больше финансовой помощи. Речь идет о сумме в 160 миллионов евро.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Читайте также:

Куда направят средства от Японии

Как отметил глава правительства, о дополнительной сумме финансовой помощи шла речь во время встречи с главой Министерства иностранных дел Японии Кийото Цуджи, главой экономического ведомства Кадзучика Ивата, а также представителями японского бизнеса.

По его словам, Япония выделит дополнительные деньги для поддержки проектов экономического возобновления страны. Речь идет о таких приоритетах по оперативному восстановлению:

энергетика;

жилье;

критическая инфраструктура;

гуманитарное разминирование;

поддержка бизнеса.

Также Шмыгаль подчеркнул, что украинское правительство заинтересовано в появлении совместных с Японией предприятий, особенно в сфере перерабатывающей промышленности. Кроме того, важно сотрудничество в областях агропромышленного комплекса, металлообработки, машиностроения, критического сырья и IТ-сферы.

"Опыт Японии в послевоенном восстановлении может быть полезным для экономического восстановления Украины... Благодарен японской делегации за сегодняшнюю миссию, которая будет способствовать дальнейшему привлечению японских компаний к восстановлению", — написал Денис Шмыгаль.

В свою очередь, министры заверили в неизменной позиции Японии по поддержке Украины, добавил глава правительства.

Источник: скриншот Telegram Дениса Шмыгаля

Что еще стоит знать

Напомним, Япония ввела санкции против 17 граждан РФ и семи украинских коллаборантов. Также под санкции японского правительства попали военные предприятия и научно-исследовательские учреждения.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что помощь Украине от Соединенных Штатов Америки может снизиться. По его словам, на фоне этого страны ЕС должны быть готовы продолжать поддерживать Киев.

Также мы писали, что США подтвердили, что предоставили Украине перечень реформ с целью ускорения процесса интеграции страны в Евросоюз. Этот список был передан во время многосторонних консультаций на координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе.