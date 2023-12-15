Що подарувати на Новий рік — ідеї подарунків вартістю до тисячі гривень

Новорічний подарунок. Фото: google.com

Зимові свята — це період найбільшого обміну подарунками серед українців. Це створює відчуття казкової магії свята, однак водночас це може принести чимало клопоту через відсутність ідей подарунків, особливо коли мова йде про обмежений бюджет.

Щоб складність вибору не зіпсувала свято, Новини.LIVE зробили підбірку вдалих подарунків на Новий рік.

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Капці з підігрівом. М'які домашні капці — ідеальний подарунок для тих, хто любить домашній затишок та комфорт. А якщо в них ще й є функція підігріву, то це взагалі маст-хев зимового хатнього взуття.

Капці з підігрівом. Фото: скріншот

Окрім простого зігрівання, такі капці також покращують циркуляцію крові в ногах. Заряджаються через USB, тож їх можна використовувати навіть при відключеннях світла, а також брати з собою у подорожі.

Вартість такого подарунку залежить від виробника, однак у 500-700 грн цілком можна вкластись.

Набір шкарпеток. Такий подарунок хоч і здається на перший погляд банальним, однак точно не буде зайвим. Особливо якщо йдеться про набір новорічних теплих та якісних шкарпеток.

Набір шкарпеток. Фото: скріншот

Тут варто звернути увагу на українських виробників шкарпеток. Візерунки можна підібрати серед безлічі варіантів, орієнтуючись на вподобання того, кому ви їх даруєте.

Срібна прикраса. Срібні невеличкі прикраси — це вишуканий подарунок, який не коштуватиме всіх грошей світу. Однак варто зазначити, що такий подарунок не варто дарувати людям, які не носять прикраси взагалі в повсякденному житті.

Варіантів таких прикрас безліч — на різний бюджет і смак.

Срібний браслет з Україною. Фото: скріншот

Ось такий браслет з контуром України може сподобатись багатьом (і не лише дівчатам). Але можна знайти й інші цікаві пропозиції, та ще й зі знижками на свята.

Корисні подарунки

Планер. У період новорічних свят люди починають підбивати підсумки року та будувати плани на рік прийдешній. Тож коли, якщо не зараз, починати вести планер. Тим паче, що їхній вибір — як за дизайном, так і за наповненням — величезний.

Зелений щоденний планер. Фото: скріншот

Планер для бізнесу. Фото: скріншот 1 / 2

Лампа-павербанк. Цей подарунок точно буде корисним для майже для кожного, особливо у випадку відключення світла. Окрім того, що такий девайс можна використовувати просто як павербанк, у нього ще й вбудована лампа, світла якої достатньо для читання.

Лампа-павербанк. Фото: скріншот

У режимі світильника цей девайс може працювати до 25 годин на низькій яскравості та до 10 годин на високій, а ємність павербанку складає 5000 mAh. Також таку лампу дуже зручно брати у поїздки.

Компактний зволожувач повітря. Зима — період сухого повітря. Весь опалювальний сезон повітря у приміщеннях досить сухе, а це призводить до сухості (та навіть відшелушення) шкіри та збільшує ризик застуди через сухість дихальних шляхів. Зволожувач повітря вирішує цю проблему.

Компактний зволожувач повітря. Фото: скріншот

До того ж, зволожувач покращить самопочуття людини та гарно вплине на хатні рослини.

Як приємний бонус, до води в зволожувач можна додати ефірної олії — їх можна обрати як за запахом, так і за властивостями (приміром заспокоєння, зниження головного болю або підвищення енергії).

Подарунки для дому

Теплий плед. Створити домашній затишок зимовими вечорами допоможе теплий плед. Такий подарунок точно буде корисним як для зігрівання, так і для домашнього декору. Головне обирати колір, орієнтуючись на вподобання отримувача подарунку.

Флісовий плед. Фото: скріншот

Вартість тут може варіюватись у залежності від розміру та виробника, однак знайти якісний та гарний варіант до 1000 гривень цілком можливо.

Гірлянда-штора. Такий подарунок точно створить святкову атмосферу вдома на новорічні свята. Гірлянду можна почепити як на карниз, так і просто на стіну.

Гірлянда-штора. Фото: скріншот

Така гірлянда стане чудовою прикрасою на новорічні свята, але також її можна використовувати як частину інтер'єру круглий рік.

Столик для ліжка. Піднос для їжі з ніжками — чудовий подарунок на новорічні свята. Ідеально підійде, щоб поставити на нього гарячий какао, смаколики, вмоститись на ліжку та переглядати різдвяні фільми.

Столик для ліжка. Фото: скріншот

Також такий столик чудово підходить для ноутбуків — ідеальний подарунок для тих, хто любить працювати, не встаючи з ліжка.

Варто зазначити, що обирати подарунок, в будь-якому разі, необхідно, орієнтуючись на вподобання отримувача.