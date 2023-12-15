Что подарить на Новый год — идеи подарков стоимостью до тысячи гривен

Идеи новогодних подарков. Бюджет — до 1000 гривен
Зимние праздники — это период наибольшего обмена подарками среди украинцев. Это создает ощущение сказочной магии праздника, однако это также может принести немало хлопот из-за отсутствия идей подарков, особенно когда речь идет об ограниченном бюджете.
Чтобы сложность выбора не испортила праздник, Новини.LIVE сделали подборку удачных подарков на Новый год.
Подарки, которые можно надеть на себя
Тапочки с подогревом. Мягкие домашние тапочки — идеальный подарок для тех, кто любит домашний уют и комфорт. А если у них еще есть функция подогрева, то это вообще маст-хев зимней домашней обуви.
Кроме простого согревания, такие тапочки также улучшают циркуляцию крови в ногах. Заряжаются через USB, так что их можно использовать даже при отключениях света, а также брать с собой в путешествии.
Стоимость такого подарка зависит от производителя, однако в 500-700 грн вполне можно вложиться.
Набор носков. Такой подарок хоть и кажется на первый взгляд банальным, однако, точно не будет лишним. Особенно если речь идет о наборе новогодних теплых и качественных носков.
Здесь стоит обратить внимание на украинских производителей носков. Узоры можно подобрать среди множества вариантов, ориентируясь на предпочтения того, кому вы их дарите.
Серебряное украшение. Серебряные небольшие украшения — это изысканный подарок, который не будет стоить вам всех денег мира. Однако стоит отметить, что такой подарок не стоит дарить людям, которые не носят украшения вообще в повседневной жизни.
Вариантов таких украшений множество — на разный бюджет и вкус.
Вот такой браслет с контуром Украины может понравиться многим (и не только девушкам). Но можно найти и другие интересные предложения, да еще со скидками на праздники.
Полезные подарки
Планер. В период новогодних праздников люди начинают подводить итоги года и строить планы на год грядущий. Так что когда, если не сейчас, начинать вести планер. Тем более, что их выбор — как по дизайну, так и по наполнению — огромен.
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Зеленый ежедневный планер. Фото: скриншот
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Планер для бизнеса. Фото: скриншот
Лампа-повербанк. Этот подарок точно будет полезен почти для каждого, особенно в случае отключения света. Кроме того, что такой девайс можно использовать просто как павербанк, у него еще и встроенная лампа, света которой достаточно для чтения.
В режиме светильника этот девайс может работать до 25 часов в низкой яркости и до 10 часов в высокой, а емкость павербанка составляет 5000 mAh. Также такую лампу очень удобно брать в поездки.
Компактный увлажнитель воздуха. Зима — период сухого воздуха. Весь отопительный сезон воздух в помещениях достаточно сухой, а это приводит к сухости (и даже шелушению) кожи и увеличивает риск простуды из-за сухости дыхательных путей. Увлажнитель воздуха решает эту проблему.
К тому же увлажнитель улучшит самочувствие человека и хорошо повлияет на домашние растения.
Как приятный бонус, к воде в увлажнитель можно добавить эфирное масло — его можно выбрать как по запаху, так и по свойствам (например успокоение, снижение головной боли или повышение энергии).
Подарки для дома
Теплый плед. Создать домашний уют зимними вечерами поможет теплый плед. Такой подарок будет полезным как для согревания, так и для домашнего декора. Главное выбирать цвет, ориентируясь на предпочтения получателя подарка.
Стоимость может варьироваться в зависимости от размера и производителя, однако найти качественный и хороший вариант до 1000 гривен вполне возможно.
Гирлянда-штора. Такой подарок точно создаст праздничную атмосферу дома на новогодние праздники. Гирлянду можно повесить как на карниз, так и просто на стену.
Такая гирлянда станет прекрасным украшением на новогодние праздники, но также его можно использовать как часть интерьера круглый год.
Столик для кровати. Поднос для еды с ножками — отличный подарок на новогодние праздники. Идеально подойдет, чтобы поставить на него горячий какао, вкусности, устроиться на кровати и просматривать рождественские фильмы.
Также такой столик отлично подходит для ноутбуков — идеальный подарок для тех, кто любит работать, не вставая с кровати.
Следует отметить, что выбирать подарок, в любом случае, необходимо, ориентируясь на предпочтения получателя.
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