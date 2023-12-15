Что подарить на Новый год — идеи подарков стоимостью до тысячи гривен

Новогодний подарок. Фото: google.com

Зимние праздники — это период наибольшего обмена подарками среди украинцев. Это создает ощущение сказочной магии праздника, однако это также может принести немало хлопот из-за отсутствия идей подарков, особенно когда речь идет об ограниченном бюджете.

Чтобы сложность выбора не испортила праздник, Новини.LIVE сделали подборку удачных подарков на Новый год.

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Подарки, которые можно надеть на себя

Тапочки с подогревом. Мягкие домашние тапочки — идеальный подарок для тех, кто любит домашний уют и комфорт. А если у них еще есть функция подогрева, то это вообще маст-хев зимней домашней обуви.

Тапочки с подогревом. Фото: скриншот

Кроме простого согревания, такие тапочки также улучшают циркуляцию крови в ногах. Заряжаются через USB, так что их можно использовать даже при отключениях света, а также брать с собой в путешествии.

Стоимость такого подарка зависит от производителя, однако в 500-700 грн вполне можно вложиться.

Набор носков. Такой подарок хоть и кажется на первый взгляд банальным, однако, точно не будет лишним. Особенно если речь идет о наборе новогодних теплых и качественных носков.

Набор носков. Фото: скриншот

Здесь стоит обратить внимание на украинских производителей носков. Узоры можно подобрать среди множества вариантов, ориентируясь на предпочтения того, кому вы их дарите.

Серебряное украшение. Серебряные небольшие украшения — это изысканный подарок, который не будет стоить вам всех денег мира. Однако стоит отметить, что такой подарок не стоит дарить людям, которые не носят украшения вообще в повседневной жизни.

Вариантов таких украшений множество — на разный бюджет и вкус.

Серебряные серьги-подвески из Украины. Фото: скриншот

Вот такой браслет с контуром Украины может понравиться многим (и не только девушкам). Но можно найти и другие интересные предложения, да еще со скидками на праздники.

Полезные подарки

Планер. В период новогодних праздников люди начинают подводить итоги года и строить планы на год грядущий. Так что когда, если не сейчас, начинать вести планер. Тем более, что их выбор — как по дизайну, так и по наполнению — огромен.

Зеленый ежедневный планер. Фото: скриншот

Планер для бизнеса. Фото: скриншот 1/2 _ 2

Лампа-повербанк. Этот подарок точно будет полезен почти для каждого, особенно в случае отключения света. Кроме того, что такой девайс можно использовать просто как павербанк, у него еще и встроенная лампа, света которой достаточно для чтения.

Лампа-повербанк. Фото: скриншот

В режиме светильника этот девайс может работать до 25 часов в низкой яркости и до 10 часов в высокой, а емкость павербанка составляет 5000 mAh. Также такую лампу очень удобно брать в поездки.

Компактный увлажнитель воздуха. Зима — период сухого воздуха. Весь отопительный сезон воздух в помещениях достаточно сухой, а это приводит к сухости (и даже шелушению) кожи и увеличивает риск простуды из-за сухости дыхательных путей. Увлажнитель воздуха решает эту проблему.

Компактный увлажнитель воздуха. Фото: скриншот

К тому же увлажнитель улучшит самочувствие человека и хорошо повлияет на домашние растения.

Как приятный бонус, к воде в увлажнитель можно добавить эфирное масло — его можно выбрать как по запаху, так и по свойствам (например успокоение, снижение головной боли или повышение энергии).

Подарки для дома

Теплый плед. Создать домашний уют зимними вечерами поможет теплый плед. Такой подарок будет полезным как для согревания, так и для домашнего декора. Главное выбирать цвет, ориентируясь на предпочтения получателя подарка.

Флисовый плед. Фото: скриншот

Стоимость может варьироваться в зависимости от размера и производителя, однако найти качественный и хороший вариант до 1000 гривен вполне возможно.

Гирлянда-штора. Такой подарок точно создаст праздничную атмосферу дома на новогодние праздники. Гирлянду можно повесить как на карниз, так и просто на стену.

Гирлянда-штора. Фото: скриншот

Такая гирлянда станет прекрасным украшением на новогодние праздники, но также его можно использовать как часть интерьера круглый год.

Столик для кровати. Поднос для еды с ножками — отличный подарок на новогодние праздники. Идеально подойдет, чтобы поставить на него горячий какао, вкусности, устроиться на кровати и просматривать рождественские фильмы.

Столик для кровати. Фото: скриншот

Также такой столик отлично подходит для ноутбуков — идеальный подарок для тех, кто любит работать, не вставая с кровати.

Следует отметить, что выбирать подарок, в любом случае, необходимо, ориентируясь на предпочтения получателя.