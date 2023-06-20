ЄС готується надати Україні 55 млрд доларів, — Bloomberg

Дівчата на вулиці з прапором України. Фото: google

Європейський Союз готується виділити Україні значний фінансовий пакет підтримки на суму приблизно 55 млрд доларів. Такий крок дозволить забезпечити фінансування поточних видатків українського уряду, а також термінових заходів щодо відновлення країни.

Про це пише Bloomberg.

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Планується, що новий пакет допомоги буде оголошено 20 червня, напередодні запланованої конференції в Лондоні. На ній міжнародні донори обговорюватимуть стратегії та шляхи відновлення України.

Анонімні джерела повідомили, що пакет фінансової підтримки, запропонований Європейською комісією, міститиме гранти, привілейовані позики та гарантії. Мета цього підходу — мінімізувати тягар відновлення, надаючи Україні доступ до більш сприятливих фінансових умов.

Особливістю нового пакету фінансової допомоги є те, що він фінансуватиметься коштом прямих внесків країн-членів ЄС замість позикових коштів на міжнародних ринках.

Проте очікується також внесок приватного сектору та інших міжнародних донорів у рамках спільних зусиль щодо відновлення України.

Нагадаємо, що Україна виконала лише дві з семи умов, необхідні для початку переговорів про членство в Європейському союзі. Найближчими днями ЄС оприлюднять усну оцінку виконання цих умов.

Також ми повідомляли, що у Європейському Союзі засудили РФ за наміри проведення так званих "виборів" на окупованих територіях України у вересні. Таке рішення є порушенням міжнародного права.