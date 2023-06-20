ЕС готовится предоставить Украине 55 млрд долларов, — Bloomberg

Девушки на улице с украинским флагом. Фото: google

Европейский Союз готовится выделить Украине значительный финансовый пакет поддержки на сумму приближенно в 55 млрд долларов. Такой шаг позволит обеспечить финансирование текущих расходов украинского правительства, а также срочных мер по восстановлению страны.

Об этом пишет Bloomberg.

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Планируется, что про новый пакет помощи будет объявлено 20 июня, накануне запланированной конференции в Лондоне. На ней международные доноры будут обсуждать стратегии и пути восстановления Украины.

Анонимные источники сообщили, что пакет финансовой поддержки, предложенный Европейской комиссией, будет содержать гранты, привилегированные займы и гарантии. Цель этого подхода — минимизировать бремя восстановления, предоставляя Украине доступ к более благоприятным финансовым условиям.

Особенностью нового пакета финансовой помощи является то, что он будет финансироваться за счет прямых взносов стран-членов ЕС, вместо заемных средств на международных рынках.

Тем не менее ожидается также вклад частного сектора и других международных доноров в рамках общих усилий по восстановлению Украины.

Напомним, что Украина выполнила только два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве в Европейском союзе. В ближайшие дни в ЕС обнародуют устную оценку выполнения этих условий.

Также мы сообщали, что в Европейском Союзе осудили РФ за намерения проведения так называемых "выборов" на оккупированных территориях Украины в сентябре. Такое решение является нарушением международного права.

