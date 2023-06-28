ЄС може скасувати обмеження на імпорт української агропродукції, — Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський висловив очікування, що Європейський Союз з 15 вересня скасує обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції. За його словами, це важливо для України.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами за результатами переговорів із Президентом Польщі Анджеєм Дудою та Президентом Литви Гітанасом Наусєдою в Києві, пише Офіс Президента.

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Перешкоди для імпорту

"Це важливий для нас момент. Особливо, коли Росія блокує нашу зернову ініціативу, ми повинні мати можливість як мінімум транзиту. Транзит також ускладнений сьогодні. Але все ж таки це питання виходить за межі двосторонніх відносин України та Польщі — це питання вже винесено на рівень Європейського Союзу", — пояснив глава держави.

Він додав, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла йому, що після 15 вересня вже не може продовжуватися блокування.

Що сказав Анджей Дуда

Своєю чергою Президент Польщі зазначив, що деякі рішення щодо забезпечення більш вільної торгівлі вже є, але є ще питання, які потребують часу. Він висловив сподівання, що після того, як будуть опрацьовані відповідні механізми, заборони скасують якнайшвидше.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів конференцію з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Польщі Анджеєм Дудою. Сторони обговорили питання безпеки.