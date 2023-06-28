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ЕС может отменить ограничения на импорт украинской агропродукции, — Зеленский

28 июня 2023 21:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
ЕС может отменить ограничения на импорт украинской агропродукции, — Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Европейский Союз с 15 сентября отменит ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. По его словам, это важно для Украины.

Об этом он заявил в ходе общения с журналистами по результатам переговоров с Президентом Польши Анджеем Дудой и Президентом Литвы Гитанасом Науседой в Киеве, пишет Офис Президента.

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"Это важный для нас момент. Особенно, когда Россия блокирует нашу зерновую инициативу, мы должны иметь возможность как минимум транзита. Транзит также усложнен сегодня. Но все же этот вопрос выходит за пределы двусторонних отношений Украины и Польши — этот вопрос уже вынесен на уровень Европейского Союза", — объяснил глава государства.

Он добавил, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен пообещала ему, что после 15 сентября уже не может продолжаться блокировка.

Что сказал Анджей Дуда

В свою очередь Президент Польши отметил, что некоторые решения по обеспечению более свободной торговли уже есть, но есть еще вопросы, которые требуют времени. Он выразил надежду, что после того, как будут проработаны соответствующие механизмы, запреты будут отменены как можно скорее.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел конференцию с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны обсудили вопросы безопасности.

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