ЄС надасть Україні новий пакет фіндопомоги на 50 млрд євро

Комісар з питань бюджету ЄС Йоганнес Ган. Фото: Єврокомісія

Країни Європейського Союзу схвалили пропозицію Єврокомісії надати Україні новий пакет фінансової допомоги. Йдеться про 50 мільярдів євро кредитів і грантів протягом наступних чотирьох років.

Про це повідомив європейський комісар з питань бюджету Йоганнес Ган під час брифінгу, пише Sky News.

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"Пропозиція Європейської Комісії надати Україні 50 млрд євро кредитів і грантів протягом наступних чотирьох років ніким не оскаржується", — сказав посадовець.

Так, уряди країн ведуть переговори щодо перегляду довгострокового бюджету ЄС після того, як Єврокомісія запропонувала надати додаткові кошти до спільного бюджету, більшу частину з яких призначено для України.

"Центральна частина — це підтримка України. Це ніким не заперечується, навіть за обсягом", — додав Ган.

Раніше ми писали, що президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що не почула жодного заперечення від прем’єр-міністрів країн Європейського союзу щодо фінансової допомоги Україні. Усі розуміють, що Україні потрібна ця підтримка.

Крім того, віцепрезидентка Європейської комісії Вера Йоурова під час візиту до Києва обговорила з депутатами Верховної Ради процес вступу України до Європейського Союзу.