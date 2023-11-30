ЕС предоставит Украине новый пакет финпомощи на 50 млрд евро
Страны Европейского Союза одобрили предложение Еврокомиссии предоставить Украине новый пакет финансовой помощи. Речь идет о 50 миллиардах евро кредитов и грантов в течение следующих четырех лет.
Об этом сообщил европейский комиссар по бюджету Йоханнес Ган во время брифинга, пишет Sky News.
ЕС одобрил новый пакет финпомощи Украине
"Предложение Европейской Комиссии предоставить Украине 50 млрд евро кредитов и грантов в течение следующих четырех лет никем не обжалуется", — сказал чиновник.
Так, правительства стран ведут переговоры по пересмотру долгосрочного бюджета ЕС после того, как Еврокомиссия предложила предоставить дополнительные средства в общий бюджет, большая часть которых предназначена для Украины.
"Центральная часть — это поддержка Украины. Это никем не отрицается, даже по объему", — добавил Ган.
Ранее мы писали, что президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что не услышала никакого возражения от премьер-министров стран Европейского союза относительно финансовой помощи Украине. Все понимают, что Украине нужна поддержка.
Кроме того, вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова во время визита в Киев обсудила с депутатами Верховной Рады процесс вступления Украины в Европейский Союз.
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