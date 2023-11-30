Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow ЕС предоставит Украине новый пакет финпомощи на 50 млрд евро arrow

ЕС предоставит Украине новый пакет финпомощи на 50 млрд евро

30 ноября 2023 17:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ЕС предоставит Украине новый пакет финпомощи на 50 млрд евро
Комиссар по бюджету ЕС Йоханнес Ган. Фото: Еврокомиссия
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Страны Европейского Союза одобрили предложение Еврокомиссии предоставить Украине новый пакет финансовой помощи. Речь идет о 50 миллиардах евро кредитов и грантов в течение следующих четырех лет.

Об этом сообщил европейский комиссар по бюджету Йоханнес Ган во время брифинга, пишет Sky News.

Читайте также:

ЕС одобрил новый пакет финпомощи Украине

"Предложение Европейской Комиссии предоставить Украине 50 млрд евро кредитов и грантов в течение следующих четырех лет никем не обжалуется", — сказал чиновник.

Так, правительства стран ведут переговоры по пересмотру долгосрочного бюджета ЕС после того, как Еврокомиссия предложила предоставить дополнительные средства в общий бюджет, большая часть которых предназначена для Украины.

"Центральная часть — это поддержка Украины. Это никем не отрицается, даже по объему", — добавил Ган.

Ранее мы писали, что президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что не услышала никакого возражения от премьер-министров стран Европейского союза относительно финансовой помощи Украине. Все понимают, что Украине нужна поддержка.

Кроме того, вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова во время визита в Киев обсудила с депутатами Верховной Рады процесс вступления Украины в Европейский Союз.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Актуальное по теме