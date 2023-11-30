ЕС предоставит Украине новый пакет финпомощи на 50 млрд евро

Комиссар по бюджету ЕС Йоханнес Ган. Фото: Еврокомиссия

Страны Европейского Союза одобрили предложение Еврокомиссии предоставить Украине новый пакет финансовой помощи. Речь идет о 50 миллиардах евро кредитов и грантов в течение следующих четырех лет.

Об этом сообщил европейский комиссар по бюджету Йоханнес Ган во время брифинга, пишет Sky News.

Читайте также:

ЕС одобрил новый пакет финпомощи Украине

"Предложение Европейской Комиссии предоставить Украине 50 млрд евро кредитов и грантов в течение следующих четырех лет никем не обжалуется", — сказал чиновник.

Так, правительства стран ведут переговоры по пересмотру долгосрочного бюджета ЕС после того, как Еврокомиссия предложила предоставить дополнительные средства в общий бюджет, большая часть которых предназначена для Украины.

"Центральная часть — это поддержка Украины. Это никем не отрицается, даже по объему", — добавил Ган.

Ранее мы писали, что президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что не услышала никакого возражения от премьер-министров стран Европейского союза относительно финансовой помощи Украине. Все понимают, что Украине нужна поддержка.

Кроме того, вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова во время визита в Киев обсудила с депутатами Верховной Рады процесс вступления Украины в Европейский Союз.