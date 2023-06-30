ЄС розглядає можливість передачі російських активів на відбудову України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС розглядає плани використання заморожених активів Центрального банку Росії для допомоги у відбудові України. Відповідну заяву вона зробила під час виступу на пресконференції в Брюсселі після саміту лідерів ЄС.

Про це повідомляє CNN.

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"Ми бачимо масштабні руйнування, за які несе відповідальність Росія в Україні, і винуватець має бути притягнутий до відповідальності. Не може бути так, щоб Росія руйнувала величезні частини інфраструктури України і не сприяла ремонту та реконструкції", — заявила фон дер Ляєн.

Президентка додала, що комісія застосує виважений підхід у роботі з надприбутками, співпрацюючи з партнерами.

"Ми продовжуємо вірити, що ми повинні продовжувати наші зусилля з нашими партнерами для мобілізації активів на користь України та майбутнього України", — заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель під час виступу на конференції.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів США наклало санкції на чотири компанії та одну особу, пов’язану з насильницькою російською військовою групою ПВК "Вагнер" та її засновником і власником Євгеном Пригожиним, які раніше були під санкціями Сполучених Штатів.