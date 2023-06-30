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ЕС рассматривает возможность передачи российских активов на восстановление Украины

30 июня 2023 23:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ЕС рассматривает возможность передачи российских активов на восстановление Украины
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: EPA/UPG
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС рассматривает планы использования замороженных активов Центрального банка России для помощи в восстановлении Украины. Соответствующее заявление она сделала во время выступления на пресс-конференции в Брюсселе после саммита лидеров ЕС.

Об этом сообщает CNN.

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"Мы видим масштабные разрушения, за которые несет ответственность Россия в Украине, и виновник должен быть привлечен к ответственности. Не может быть так, чтобы Россия разрушала огромные части инфраструктуры Украины и не способствовала ремонту и реконструкции", — заявила фон дер Ляен.

Президент добавила, что комиссия применит взвешенный подход в работе со сверхприбылью, сотрудничая с партнерами.

"Мы продолжаем верить, что мы должны продолжать наши усилия с нашими партнерами для мобилизации активов в пользу Украины и будущего Украины", — заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель во время выступления на конференции.

Напомним, что Министерство финансов США наложило санкции на четыре компании и одно лицо, связанное с насильственной российской военной группой ЧВК "Вагнер" и ее основателем и владельцем Евгением Пригожиным, ранее находившимися под санкциями Соединенных Штатов.

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