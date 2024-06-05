ЄС розглядає новий фінансовий інструмент для України, — Politico

Будівля Європейського парламенту в Брюсселі. Фото: wikimedia / Steven Lek

Європейський Союз хоче значно розширити кредитування України під заставу власного бюджету. Київ таким чином зможе отримати багатомільярдну позику.

Про це пише Politico.

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Де взяти гроші на погашення кредиту від ЄС

Європейська комісія пропонує використати майбутні відсотки від заморожених російських активів для погашення позики.

Ця ідея стане серйозним кроком вперед після нещодавно узгодженого плану ЄС використовувати більшу частину прибутку, отриманого від заморожених російських активів у Європі, а це близько 3 мільярдів євро на рік, для закупівлі зброї для України.

Лідери групи країн G7 прагнуть досягти згоди щодо використання активів для позики на саміті у червні.

"Ці надприбутки будуть використані для фінансування основної суми та відсотків за кредитом Україні, який підтримується бюджетом ЄС", — йдеться в конфіденційному документі, складеному в Брюсселі.

Це не нова ідея

Оригінальний план, який міністри фінансів G7 обережно підтримали на зустрічі у травні, передбачав, що США або країни G7 спільно забезпечуватимуть позику для Києва. Цей план також передбачає використання прибутків від російських активів, здебільшого збережених у Європі, аби повернути відсотки за кредитом.

США дали зрозуміти, що розмір позики має становити 50 мільярдів доларів, але сума ще не узгоджена. Ідея Вашингтона полягала у тому, щоб заморожені активи були використані для повернення частини кредиту, що залишиться після закінчення війни.

Тоді як Вашингтон спочатку припускав, що США нададуть позику Україні разом з європейцями, які гарантуватимуть фінансування, офіційні особи ЄС приватно відкинули цю ідею.

У колах ЄС є переконання, що остання пропозиція може бути прийнятною для Вашингтона. Вони зазначили, що адміністрація США прагне перекласти ризики на країни ЄС, оскільки президент Джо Байден не хоче залучати Конгрес до ратифікації угоди, побоюючись, що опозиція законодавців-республіканців затягне процес після президентських виборів у листопаді.

Попереду складні переговори

План із забезпечення кредиту в односторонньому порядку не обійдеться без ускладнень для ЄС.

Уряди мають погодитися одноголосно змінити семирічний бюджет ЄС, а Європейський парламент має надати схвалення, якщо він хоче стати запобіжним механізмом для позики.

Прихильники України також стурбовані тим, що уряд Угорщини, який незабаром очолить головування в Раді ЄС, може зіпсувати переговори про виділення позики через свою дружбу з Росією.

На початку цього року Угорщина отримала гарантію, що рішення про замороження російських коштів буде одностайно ухвалюватися 27 країнами ЄС кожні шість місяців. Це дозволяє Будапешту потенційно будь-коли блокувати виділення грошей для України.

У документі Комісії пропонується знайти спосіб обійти цю вимогу, щоб надати кредиту більшої передбачуваності.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року країна може отримати гроші від прибутків від заморожених російських активів. Йдеться про суму 1 мільярд 700 мільйонів євро.

Зазначимо, що міжнародні партнери надали велику кількість фінансової допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Станом на 28 травня 2024 року Україна отримала фінансування на понад 85 млрд доларів.