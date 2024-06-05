Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow ЕС рассматривает новый финансовый инструмент для Украины, — Politico arrow

ЕС рассматривает новый финансовый инструмент для Украины, — Politico

5 июня 2024 21:18
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
ЕС рассматривает новый финансовый инструмент для Украины, — Politico
Здание Европейского парламента в Брюсселе. Фото: wikimedia / Steven Lek
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Европейский Союз хочет значительно расширить кредитование Украины под залог собственного бюджета. Киев таким образом сможет получить многомиллиардный заем.

Об этом пишет Politico.

Читайте также:

Где взять деньги на погашение кредита от ЕС

Европейская комиссия предлагает использовать будущие проценты от замороженных российских активов для погашения ссуды.

Эта идея станет серьезным шагом вперед после недавно согласованного плана ЕС использовать большую часть прибыли, полученной от замороженных российских активов в Европе, а это около 3 миллиардов евро в год для закупки оружия для Украины.

Лидеры группы стран G7 стремятся достичь согласия по использованию активов для займа на саммите в июне.

"Эти сверхдоходы будут использованы для финансирования основной суммы и процентов по кредиту Украине, который поддерживается бюджетом ЕС", — говорится в конфиденциальном документе, составленном в Брюсселе.

Это не новая идея

Оригинальный план, который министры финансов G7 осторожно поддержали на встрече в мае, предусматривал, что США или страны G7 будут совместно обеспечивать ссуду для Киева. Этот план также предусматривает использование доходов от российских активов, в основном сохраненных в Европе, чтобы вернуть проценты по ссуде.

США дали понять, что размер ссуды должен составлять 50 миллиардов долларов, но сумма еще не согласована. Идея Вашингтона заключалась в том, чтобы замороженные активы были использованы для возврата части кредита, которая останется после окончания войны.

В то время как Вашингтон изначально предполагал, что США предоставят ссуду Украине вместе с европейцами, которые будут гарантировать финансирование, официальные лица ЕС частно отвергли эту идею.

В кругах ЕС есть убеждение, что последнее предложение может быть приемлемым для Вашингтона. Они отметили, что администрация США стремится переложить риски на страны ЕС, поскольку президент Джо Байден не хочет привлекать Конгресс к ратификации соглашения, опасаясь, что оппозиция законодателей-республиканцев затянет процесс после президентских выборов в ноябре.

Впереди сложные переговоры

План по обеспечению кредита в одностороннем порядке не обойдется без затруднений для ЕС.

Правительства должны согласиться единогласно изменить семилетний бюджет ЕС, а Европейский парламент должен дать одобрение, если он хочет стать предохранительным механизмом для займа.

Сторонники Украины также обеспокоены тем, что правительство Венгрии, которое вскоре возглавит председательство в Совете ЕС, может испортить переговоры о выделении ссуды из-за своей дружбы с Россией.

В начале этого года Венгрия получила гарантию, что решение о замораживании российских средств будет единогласно приниматься 27 странами ЕС каждые шесть месяцев. Это позволяет Будапешту потенциально блокировать выделение денег для Украины.

В документе Комиссии предлагается найти способ обойти это требование, чтобы предоставить кредит большей предсказуемости.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в текущем году страна может получить деньги от доходов от замороженных российских активов. Речь идет о сумме 1 миллиарда 700 миллионов евро.

Отметим, что международные партнеры предоставили большое количество финансовой помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. По состоянию на 28 мая 2024 года Украина получила финансирование более чем на 85 млрд долларов.

экономика
кредиты
США
активы
война в Украине
Россия
финансовая помощь
Украина
помощь
деньги
G7
ЕС

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня