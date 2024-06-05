ЕС рассматривает новый финансовый инструмент для Украины, — Politico

Здание Европейского парламента в Брюсселе. Фото: wikimedia / Steven Lek

Европейский Союз хочет значительно расширить кредитование Украины под залог собственного бюджета. Киев таким образом сможет получить многомиллиардный заем.

Об этом пишет Politico.

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Европейская комиссия предлагает использовать будущие проценты от замороженных российских активов для погашения ссуды.

Эта идея станет серьезным шагом вперед после недавно согласованного плана ЕС использовать большую часть прибыли, полученной от замороженных российских активов в Европе, а это около 3 миллиардов евро в год для закупки оружия для Украины.

Лидеры группы стран G7 стремятся достичь согласия по использованию активов для займа на саммите в июне.

"Эти сверхдоходы будут использованы для финансирования основной суммы и процентов по кредиту Украине, который поддерживается бюджетом ЕС", — говорится в конфиденциальном документе, составленном в Брюсселе.

Это не новая идея

Оригинальный план, который министры финансов G7 осторожно поддержали на встрече в мае, предусматривал, что США или страны G7 будут совместно обеспечивать ссуду для Киева. Этот план также предусматривает использование доходов от российских активов, в основном сохраненных в Европе, чтобы вернуть проценты по ссуде.

США дали понять, что размер ссуды должен составлять 50 миллиардов долларов, но сумма еще не согласована. Идея Вашингтона заключалась в том, чтобы замороженные активы были использованы для возврата части кредита, которая останется после окончания войны.

В то время как Вашингтон изначально предполагал, что США предоставят ссуду Украине вместе с европейцами, которые будут гарантировать финансирование, официальные лица ЕС частно отвергли эту идею.

В кругах ЕС есть убеждение, что последнее предложение может быть приемлемым для Вашингтона. Они отметили, что администрация США стремится переложить риски на страны ЕС, поскольку президент Джо Байден не хочет привлекать Конгресс к ратификации соглашения, опасаясь, что оппозиция законодателей-республиканцев затянет процесс после президентских выборов в ноябре.

Впереди сложные переговоры

План по обеспечению кредита в одностороннем порядке не обойдется без затруднений для ЕС.

Правительства должны согласиться единогласно изменить семилетний бюджет ЕС, а Европейский парламент должен дать одобрение, если он хочет стать предохранительным механизмом для займа.

Сторонники Украины также обеспокоены тем, что правительство Венгрии, которое вскоре возглавит председательство в Совете ЕС, может испортить переговоры о выделении ссуды из-за своей дружбы с Россией.

В начале этого года Венгрия получила гарантию, что решение о замораживании российских средств будет единогласно приниматься 27 странами ЕС каждые шесть месяцев. Это позволяет Будапешту потенциально блокировать выделение денег для Украины.

В документе Комиссии предлагается найти способ обойти это требование, чтобы предоставить кредит большей предсказуемости.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в текущем году страна может получить деньги от доходов от замороженных российских активов. Речь идет о сумме 1 миллиарда 700 миллионов евро.

Отметим, что международные партнеры предоставили большое количество финансовой помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. По состоянию на 28 мая 2024 года Украина получила финансирование более чем на 85 млрд долларов.